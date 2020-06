Deutsche Wohnen – unglaublich!

Liebe Leute,



das haben wir noch nie erlebt. Wir hatten Ende April die Deutsche Wohnen per Turbo-Long unseren Lesern empfohlen, dieser Turbo dürfte sich morgen verdreifacht haben. Aber viel wichtiger – wir dachten, die Sache DW vs. LH sei klar. Seit Tagen weiß jeder Börsianer, der bis drei zählen kann, dass LH per fast Exit raus ist und DW reinkommt. Uns war das klar.



Der Markt offenbar hatte das nicht drin oder wollte es nicht sehen. Die DW rennt nachbörslich auf 50 Euro. Plus 20%. Ein Wahnsinn. Neues Allzeithoch. Das Portfolio der DW war zur Hochzeit des Mietendeckels rund 45% im Discount bewertet. Aktuell ist man immer noch unter fair value des Bestands. Dennoch ist die Reaktion irre. Haben wir selten erlebt, wir sind etwas sprachlos.