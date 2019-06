Deutsche Wohnen und der Mietpreiswahnsinn

Die Aktie der Deutschen Wohnen ist weiter mächtig unter Druck. Wir hatten den Einstieg vor einigen Tagen empfohlen und waren dabei zu früh. Dennoch sind wir weiter überzeugt, dass die Aktie die aktuellen Diskussion mittelfristig abschütteln kann. Daher – greifen Sie weiterhin zum Turbo-Bull DM1P0K von X-Markets mit Hebel 4. In dieser Woche geht der Konzern in die Offensive und stellt einen eigenen Mietpreisdeckel vor. Ab 1. Juli würden künftige Mieterhöhungen so begrenzt, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf “Buy” mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Entscheidung des Immobilienkonzerns, eigene Mietobergrenzen einzuführen und dabei auch das Nettoeinkommen der Mieter zu berücksichtigen, wertet Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie als positiven Schritt. Die Positionierung der Deutsche Wohnen als großer und verantwortungsvoller Vermieter-Konzern in Berlin werte er positiv.