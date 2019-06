Deutsche Wohnen - massiver Druck durch Mietendeckel

Nachkaufchance oder Ende der Story? Die Aktien von Vonovia oder Deutsche Wohnen musste man in den letzten Jahren immer haben. Jeder Rücksetzer war eine Gelegenheit. Nun aber schockt die Idee eines Mietendeckels die Anleger. Abgesehen davon, dass mit der SPD und den Linken genau die Parteien dies vorschlagen, die einst in Berlin alles verscherbelten, dass die SPD mit Steinbrück wirklich alle Wohnungen privatisierte, die bei drei nicht vergessen waren, ist die Idee lachhaft. Sie sorgt für noch mehr Chaos am Mietmarkt und dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Im Gegenteil. Aber die Ideen der SPD werden immer irrer je näher man sich der 5%-Hürde nähert. 95% ihrer Maßnahmen wären in einer CDU mit Norbert Blüm oder H Kohl niemals durchgegangen, aber jetzt will man mit der Brechstange korrigieren, dass man statt den Arbeitern die Maschmeyers dieser Welt reich machte. Zur Aktie: Die Ideen dürften vor Gerichten nur schwer Bestand haben. Ebenso wie die lachhafte Enteignungsdebatte. (Enteignen heißt übrigens wegnehmen. Enteignen zum Marktpreis ist ABKAUFEN!). Ergo… – wer mutig ist, baut in Turbos auf Deutsche Wohnen einen Trade auf. Die WKN lautet MF45F5. Kurs 55 Cent. Auf die SPD gibt es leider keine Short-Produkte. Ein Faktorzertifikat wäre ok, denn ohne Vola geht es einfach stumpf nach unten. Und das ist auch gut so. Wenngleich traurig, denn ein Land braucht eine fähige Opposition links. Da ist die SPD aber schon lange nicht mehr. Übrigens – Olaf Scholz: Wie wäre es, junge Familien oder generell private Käufer von der Grunderwerbsteuer zu befreien? DAS wäre mal hilfreich. Aber klar, dann wackelt ja die Null. Nicht die mit Glatze, sondern die schwarze…..