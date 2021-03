Deutsche Wohnen nach den Zahlen: Tradingchance mit Calls?

Die führende börsennotierte Immobiliengesellschaft in Deutschland, die Deutsche Wohnen, blickt trotz der Coronakrise auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Trotz des durch den Berliner Mietendeckel verursachten Rückganges der Bestandsmieten um 4,1 Prozent erreichten die Mieteinnahmen mit 837,6 Millionen Euro das Niveau des Vorjahres. Die Ankündigung, die Dividende auf 1,03 Euro anheben zu werden und der zuversichtliche Blick in die Zukunft wirkten sich am Ende der vergangenen Woche positiv auf den Kursverlauf der Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6) aus, die bei 40,45 Prozent die Handelswoche beendete.

Mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (UBS) wird die Deutsche Wohnen-Aktie von Experten in den neuesten Analysen als kaufens- oder haltenswert eingestuft. Kann sich die Deutsche Wohnen-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Kursniveau vom Jahresbeginn 2021 bei 44 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen in Aussicht stellen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 42 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Wohnen-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ6CAZ9, wurde beim Deutsche Wohnen-Kurs von 40,02 Euro mit 0,093 – 0,100 Euro gehandelt.

Kann sich die Deutsche Wohnen-Aktie in spätestens einem Monat auf 44 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,24 Euro (+140 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,549 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Wohnen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,549 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR3QU23, wurde beim Aktienkurs von 40,02 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro taxiert.

Bei einem Kuranstieg der Deutsche Wohnen-Aktie auf 44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Deutsche Wohnen-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,74 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,491 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Wohnen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,491 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC8VXL9, wurde beim Aktienkurs von 40,02 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

Legt die Deutsche Wohnen-Aktie auf 44 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,85 Euro (+73 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Wohnen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Wohnen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek