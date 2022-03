Deutsche Wirtschaft schwächelt - Gold und Silber stark

Die Fed hat die Zinsen erhöht. Der Preis für Gold und Silber steigt infolgedessen an

Dies ist eigentlich keine Überraschung, da bei früheren Zinserhöhungszyklen das Gleiche passierte. Dabei konnte der Silberpreis sogar mehr zulegen als der Goldpreis. Die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft sehen jedoch nicht so rosig aus. Gerade hat das Institut für die Weltwirtschaft (IfW) seine Prognose für 2022 halbiert. Es wird nur noch von einem Wachstum von 2,1 Prozent ausgegangen. Dabei hatte das IfW erst vergangenen Dezember die Erwartungen von 5,1 auf vier Prozent verringert. Grund waren dabei die Lieferkettenprobleme und die Coronapandemie - die noch aus der Welt ist. Laut dem IfW verhindere der Ukraine-Russland-Krieg die volle Auslastung der Wirtschaftsleistung. Erst für 2023 sieht das Institut ein mögliches Wachstum von 3,5 Prozent voraus. Der Krieg hat weitreichende Folgen für Deutschland. So wird von Kosten in 2022 und 2023 von rund 90 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung ausgegangen, die kriegsbedingt anfallen.

Die Konjunktur wird sich erholen, denn es haben sich Ersparnisse bei den Verbrauchern angesammelt, die für einen Aufschwung sorgen werden und den Ukraine-Schock abfedern werden. Zur Erinnerung, im Jahr 2020, dem ersten Corona-Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 4,6 Prozent. 2021 war dagegen ein Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent zu verzeichnen. Was tun also mit dem Angesparten? Angesichts der Inflationsrate von mehr als fünf Prozent im Februar in Deutschland sollte jeder Anleger danach streben seine Schäfchen, sprich sein Erspartes ins Trockene zu bringen. Dies gelingt mit Investments in Gold und Goldunternehmen, denn auf längerfristige Sicht sollte da nichts schiefgehen. Chesapeake Gold hat sich auf Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika spezialisiert. Hauptprojekt ist das Metates-Projekt. CanaGold Resources besitzt in British Columbia das aussichtsreiche New Polaris-Goldprojekt, das mit sehr guten Bohrergebnissen punktet. Weitere Projekte sind in Nevada und Kanada.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



