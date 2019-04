Deutsche Telekom: Ein neuer Schub?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Gute Nachrichten von der 5G-Versteigerung. Die Deutsche Telekom, die beider deutschen Frequenzauktion mitbietet, könnte wie die anderenWettbewerber deutlich günstiger an die neuen Frequenzen für denMobilfunk-Standard der nächsten Generation kommen. Am Mittwoch hatte esschon Spekulationen gegeben, dass die derzeit laufende Auktion womöglichnoch in dieser Woche enden könnte.Denn zuletzt hatten nur noch Deutsche Telekom und Konkurrent Telefonicafür einzelne Frequenzblöcke Angebote vorgelegt. Am Mittwochabend platztezwar diese Spekulation, weil letztlich doch auch die beiden anderen,Vodafone sowie 1&1 Drillisch, wieder mit einstiegen. Aber schon jetztist absehbar, dass die bisherigen Erwartungen über die Gesamtgebote wohlkaum erreicht werden.Im Vorfeld der Auktion lagen die Schätzungen für das Gesamtvolumen imBereich von 5 Milliarden Euro, eher sogar etwas darüber. Mit der 123.Auktionsrunde am Mittwochabend belief sich die Gesamtsumme derHöchstgebote aber nur auf 2,633 Milliarden Euro. Damit wird absehbar,dass die beteiligten Telekom-Firmen sehr wahrscheinlich nur inüberschaubarer Größenordnung für die Frequenzlizenzen zahlen werden. Einwichtiger Aspekt auch mit Blick auf die kommenden milliardenschwerenInvestitionen. Denn 5G wird prinzipiell als ähnlicher technischer Sprungangesehen wie damals UMTS im Jahr 2000.Damals zahlten die beteiligten Telekom-Firmen fast 51 Milliarden Euro,was dazu führte, dass schlichtweg kein Geld mehr für die nötigenInfrastruktur-Investitionen vorhanden war. Mit der Folge, dass UMTSheutzutage faktisch keine Rolle mehr bei der mobilen Datenübertragungspielt. Speziell für die Deutsche Telekom wäre ein überschaubarerZuschlag bei der laufenden 5G-Auktion auch am Kapitalmarkt wichtig, weilman mit der zweiten großen Story, der geplanten Fusion deramerikanischen Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint, derzeitnicht so recht vorankommt.Die US-Telekombehörde FCC hatte Anfang März die Prüfung der Fusionvorläufig ausgesetzt, weil weitere Dokumente nachgereicht wurden. DiePrüfung soll nun sehr wahrscheinlich ab dem heutigen Donnerstagweitergehen. Das Ergebnis ist aber nach wie vor offen. Immerhin: Nachdemdie Aktie der Telekom Ende letzter Woche durch den Dividendenabschlagvon 0,70 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr optisch an Wertverloren hatte, konnte sie sich in den vergangenen Tagen wieder zaghaftnach oben bewegen.Was dafür spricht, dass hier die geschilderten positiven Spekulationennach wie vor im Markt Anhänger finden. Damit dürften gute Chancenbestehen, dass die Aktie auf absehbare Zeit mindestens wieder in denBereich von 15,50 Euro vorstoßen kann. Die Perspektive einesüberschaubaren Auktionspreises dürfte hierbei kurzfristig an ersterStelle stehen, um den Kurs voranzutreiben. Wir bestätigen entsprechendunsere bisherige Halten-Empfehlung.