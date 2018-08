Deutsche Telekom: Das nächste Desaster?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Ab Freitag öffnen in Berlin wieder die Tore der IFA und natürlich istauch die Deutsche Telekom bei dieser Branchenmesse fürVerbraucherelektronik am Start. Eine gute Gelegenheit, sich angesichtsder jüngsten Unsicherheiten wieder von einer besseren Seite zupräsentieren. Schaut man auf den Aktienkurs der letzten Wochen, scheintder Optimismus bei den Anlegern hinsichtlich der kurzfristigenPerspektiven für die Deutsche Telekom verflogen zu sein.Dies liegt vor allem an der weiteren Hängepartie, ob die Fusion zwischendem US-Ableger T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint genehmigt wird.Zuletzt hatte die Telekom hier die Hoffnung geäußert, dass die Behördennoch im August erste Stellungnahmen abgeben. Bislang schweigen sieallerdings. Und es könnte zu weiteren Verzögerungen kommen. Denn nun hatsich mit Altice ein US-Kabelanbieter zu Wort gemeldet. Das Unternehmenfordert in Richtung Telekommunikationsaufsicht FCC, dass einZusammenschluss nur unter großen Auflagen genehmigt werden sollte.Dies allerdings nicht ganz uneigennützig. Denn Altice versucht derzeitselbst, ins Mobilfunk-Geschäft zu expandieren und wollte dazu bislangdas Mobilfunknetz von Sprint als Reseller nutzen. Deshalb fordert derKabelanbieter auch, dass die FCC dafür sorgen soll, dass T-Mobile seineNetze für andere Anbieter offen halten muss. Die Telekom selbst hat aberauch Probleme. So wollte man eigentlich im Sommer einen eigenenSprachassistenten auf den Markt bringen, der dann unter anderem mit demAmazon-Produkt Alexa konkurrieren würde. Doch nun hat das Unternehmenbekannt gegeben, dass sich die Markteinführung verzögert. Wie lange,dazu will man in Kürze etwas sagen. Immerhin gibt es durchaus auch guteNachrichten.Denn die deutsche Telekom will nicht nur bei den Sprachassistenten diegroßen US-Tech-Giganten angreifen, sondern auch im Unterhaltungsbereichexpandieren. So soll der konzerneigene Streaming-Dienst EntertainMedienberichten zufolge auch für Nicht-Telekom-Kunden verfügbar gemachtwerden. Damit würde die Telekom in direkte Konkurrenz von Netflix undAmazon Prime Video treten. Allerdings reichen diese Perspektivenmomentan nicht aus, um der Aktie neues Leben einzutauchen. Nach der sehrerfreulichen Entwicklung im Juli gab es zuletzt einige Gewinnmitnahmen.Diese haben zwar die grundsätzlich positive Charttechnik bislang nichtnachhaltig gestört. Doch bevor hier weitere Engagements in Betrachtgezogen werden, sollte es einen Sprung über das bisherige August-Hochbei 14,38 Euro geben.