Deutsche Telekom leistet der Aktienkultur einen Bärendienst

Wer kann sich nicht mehr an den Hype um den Börsengang der Deutschen Telekom im Jahr 1996 erinnern? In einer beispiellosen Werbekampagne war der Begriff der T-Aktie geprägt worden. Sie war damals auf allen Kanälen. Über die vergangenen 20 Jahre hat sich in den Depots der Deutschen viel getan. Es sind etliche Neulinge reingekommen, jedoch gibt es auch die Dauerbrenner. Wir blicken in 10×10 auf 10 Fakten zu 10 beliebten Basiswerten, aus den Bereichen Aktien, Währungen, Rohstoffe und Edelmetalle. Beginnen möchten wir mit der Mutter aller “deutschen” Aktien: der Deutschen Telekom.

Eine Tochter der Deutschen Post: Die Telekom war am 1. Januar 1995 aus dem Bereich für Telekommunikation und Fernmeldewesen der Deutschen Bundespost hervorgegangen. Damals war der Bund der alleinige Aktionär.

Werbung auf allen Kanälen: Als prominente Werbefigur hatte die Telekom den Schauspieler Manfred Krug verpflichtet. Krugs Botschaft: “Das ist der helle Wahnsinn, was die Telekom alles drauf hat.” Ron Sommer fügte hinzu: “Die T-Aktie wird so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente sein.”Ganz so kam es allerdings nicht, wie Anleger in den Folgejahren schmerzhaft erfahren sollten. Am 18. November 1996 hat die „Volksaktie“ ihr Börsendebüt gegeben. Der Erstausgabepreis betrug 28,50 Mark (14,57 Euro). Das entsprach einem Emissionserlös von 10,0 Milliarden Euro. Rund 1,9 Millionen Privatanleger bekamen die Papiere mit einem Abschlag zu 14,32 Euro.

Unser Handwerkszeug auf die Telekom lautet: Call Optionsschein DT9582, Discount Call PR44M7 aus unserer ISIN-Liste. Bären greifen zum Put Optionsschein DL3SFE.

Zwei weitere Platzierungen zu sehr hohen Kursen: Der Bund nutzte die Börsenblase Ende der 1990er-Jahre bei Technologie-, Medien- und Telekomwerten und platzierte eine zweite Tranche Telekom-Aktien am 28. Juni 1999 zu 39,50 Euro, was dem Konzern 10,88 Milliarden Euro in die Kasse gespült hat. Am 19. Juni 2000 folgte die dritte Tranche zu einem Preis von 63,50 Euro. Die Einnahmen von 15 Milliarden Euro sind an die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und damit mittelbar an den Bund geflossen.

Himmelweiter Unterschied: Ihr Rekordhoch hatte die Telekom am 6. März 2000 zu 104,90 Euro markiert. Im Rahmen des Crashs am weltweiten Aktienmarkt im Allgemeinen und bei Technologie-, Medien- und Telekomfirmen im Besonderen, ging es in den Folgejahren allerdings kräftig abwärts. Das Rekordtief erreichte die Aktie allerdings erst am 5. Juni 2012 bei 7,71 Euro. Seit etwas über 2 Jahren befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung um die 15 Euro.

Finanzmarktrunde, CMC Hot Stocks oder Charts mit Franz-Georg verpasst? Kein Problem, die aktuellen Aufzeichnungen unserer Webinare finden Sie hier

Weit hinter dem DAX: Die Telekom-Aktie ist vor allem als Dividendenaktie bekannt. Dabei hat der Konzern nicht in jedem Jahr eine Ausschüttung ausgekehrt. So hatte das Unternehmen die Dividende für 2001 drastisch gekürzt auf 0,37 Euro, ehe sie in den beiden Folgejahren komplett gestrichen worden ist. Seit 2014 ist die Ausschüttung aber deutlich gestiegen, auf 0,60 Euro für 2016. Für 2017 sagen Analysten 0,65 Euro vorher, was einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent entspricht. Der aktuelle Kurs der T-Aktie liegt nicht weit vom Emissionspreis entfernt. Inklusive der Dividendenzahlungen seit dem 1996er-Börsengang hat die Aktie damit eine deutlich schlechtere Gesamtrendite verbucht als der DAX, in dem ebenfalls die Dividendenzahlungen enthalten sind.

Nicht verpassen: Die DZ BANK Veranstaltungsreihe: Trading 360 Grad – Strategien für ein erfolgreiches Trading bei überschaubarem Aufwand – Termine und weitere Informationen finden Sie hier

Extrem hohe Ausgaben für UMTS-Lizenzen und US-Zukäufe: Am 16. Mai 1995 war Ron Sommer zum Chef der Telekom ernannt worden. Während seiner Amtszeit ersteigerte die Tochter T-Mobile im Juli/ August 2000 zu einem astronomischen Preis von 8,48 Milliarden Euro UMTS-Lizenzen. Das stieß bei Investoren ebenso auf Kritik, wie der im Mai 2001 abgeschlossene Kauf der US-Mobilfunkfirmen Voicestream und Powertel für 39,4 Milliarden Euro, wodurch die Verschuldung der Telekom drastisch angestiegen war.Sommer musste am 16. Juli 2002 wegen der hohen Kursverluste und der massiven Verschuldung auf Drängen der Bundesregierung seinen Hut nehmen. Derzeit ist die Tochter T-Mobile US der Antriebsmotor für das Umsatz- und Gewinnwachstum der Mutter. Zuletzt lag deren Nettoverschuldung allerdings bei 55,2 Milliarden Euro.

Anleger verlieren viel Geld mit T-Online: Wenig Freude hatten Anleger auch mit dem Börsengang der Tochter T-Online, die am 17. April 2000 zu 27 Euro ihr Börsendebüt gegeben hatte. Als die Telekom im Oktober 2004 ihre Absicht verkündete, T-Online von der Börse nehmen zu wollen, boten die Bonner den freien T-Online-Aktionären noch 8,99 Euro je Aktie. Aktionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, sind im Juni 2006 automatisch T-Aktionäre geworden. Für 25 T-Online-Aktien erhielten sie 13 Aktien der Telekom. Bei einem Kurs der Telekom-Aktie von 12,65 Euro entsprach das einem Gegenwert von 6,58 Euro je T-Online-Aktie. Der Börsengang von T-Online war nur für einen ein gutes Geschäft: die Telekom.

Hohe Bewertung: Der aktuelle Vorstandschef Timotheus Höttges hat vor allem Grund wegen der guten Geschäftsentwicklung bei T-Mobile US Grund zur Freude. Umso mehr bekommt die Telekom allerdings den kräftigen Anstieg des Euro zu spüren. Zu den Übernahmespekulationen rund um T-Mobile US wollte sich Höttges zuletzt nicht äußern. Bleibt abzuwarten, ob die Kursschwäche bei der Telekom-Aktie anhält. Immerhin ist sie mit einem 2018er-KGV von 16 nicht gerade günstig.

Krug entschuldigt sich: Nach dem Verfall des Aktienkurses in den Folgejahren übte Krug in einem Interview mit dem Hamburger Magazin „Stern“ im Januar 2007 Selbstkritik. „Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind“, sagte er. Die Werbespots für die T-Aktie bezeichnete er als seinen größten beruflichen Fehler. Krug starb am 21. Oktober 2016 in Berlin.