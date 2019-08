Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom liegt am unteren Ende des 17 Monate zurückreichenden Trendkanals und hat mittelfristig Potential bis auf 15,70 Euro.

Die Deutsche Telekom hat Fantasie, weil sie außergewöhnlich stark von ihrer US-Tochter profitiert. Im abgelaufenen Halbjahr steuerte T-Mobile US mehr als die Hälfte des Umsatzes bei. Die US-Tochter legte im abgelaufenen Quartal einen Rekordgewinn von 939 Millionen Dollar (842 Millionen Euro) vor, was eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Umsatz lag mit elf Milliarden Dollar auf einem neuen Höchststand.

Leider ist die Fusion mit dem US-Konkurrenten Sprint wieder etwas in die Ferne gerückt. Diese Stärkung der Marktposition in den USA - es fusionieren der dritt- und viertgrößte Anbieter des US Marktes - lässt sich die Telekom 26 Milliarden US-Dollar kosten. Doch der Zusammenschluss ist eben noch nicht in trockenen Tüchern, nachdem sich mittlerweile 15 Bundesstaaten quer legen und für Unsicherheit am Markt sorgen.

Die Aktie konnte die Fantasie der Dotcom-Ära nicht erfüllen und ist weit vom Maximum in der Höhe von 104,90 Euro entfernt. Seit der Korrektur dieser Übertreibung ist die Aktie in einen vergleichsweise langen Seitwärtstrend eingeschwenkt. Das Unternehmen ist aktuell realistischer bewertet und liegt innerhalb der seit Jahren etablierten Chartmarken (Unterstützung von 12,7 Euro und Widerstand von 17,45 Euro).

Nach dem partiellen Hoch Mitte 2017 bei 18 Euro und der darauf folgenden Korrektur bis Anfang 2018 auf knapp unter 13 Euro hat der Wert seit März 2018 einen nach oben hin gerichteten und intakten Trendkanal ausgebildet. Darüber hinaus konnte sich der Kurs in der zweiten Jahreshälfte 2018 auch vom sinkenden Gesamtmarkt abkoppeln. Eine wichtige Unterstützung findet sich bei 14,10 Euro und ein starker Widerstand stellt das Ziel bei 15,70 Euro dar. Der Aufwärtstrend ist intakt und lässt den Schluss auf einen steigenden Wert innerhalb der nächsten Wochen zu.

Deutsche Telekom (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,70 // 16,34 // 17,45 Euro Unterstützungen: 14,40 // 14,10 // 12,70 Euro

Fazit

Die Deutsche Telekom präsentiert sich im turbulenten Marktumfeld quasi als Fels in der Brandung und lädt zu einer Long-Strategie ein.

Der Mini Future Long (WKN JP7374) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 10 von einem steigenden Kurs der Telekom-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 0,75 Euro (5,2 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 13,80 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,72 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 15,70 Euro liegen (2,62 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP93P1

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,41- 1,48 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 13,08 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom KO-Schwelle: 13,74 Euro

akt. Kurs Basiswert: 14,48 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,62 Euro Hebel: 10

Kurschance: + 86 Prozent Quelle J.P. Morgan

