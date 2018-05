Deutsche Telekom besorgt sich frisches Kapital

In dieser Woche war auch die Deutsche Telekom am Kapitalmarkt aktiv und begab gleich vier neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Alle vier Bonds haben eine Stückelung von 1.000 Euro und sind seit dem 24. Mai 2018 in Stuttgart handelbar. Die erste Anleihe (WKN: A191CW) hat einen Kupon von 2,0 Prozent und läuft bis zum 1. Dezember 2029. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro. Der zweite Bond (WKN: A191CV) hat ebenfalls ein Volumen von einer Milliarde Euro. Das Papier ist zum 1. Dezember 2025 fällig und hat einen Zinssatz von 1,38 Prozent.Die Anleihe mit der WKN A191CU läuft vier Jahre und ist somit zum 1.Dezember 2022 fällig. Das Emissionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro, der Kupon 0,63 Prozent. Die vierte Anleihe (WKN: A191CT) ist ein Floater, die Verzinsung ist also variabel. Der Kupon orientiert sich am Referenzzinssatz Euribor. Der Zinssatz des Papiers wird quartalsweise zum 1. März/Juni/September/Dezember an den 3-Monats-Euribor angepasst und auf diesen jeweils 35 Basispunkte aufgeschlagen. Bei der Hauptversammlung in der vergangenen Woche verkündete die Deutsche Telekom unter dem Strich ein Plus bei Umsatz und Ergebnis. Wegen guter US-Geschäfte wurde die Gewinnerwartung für 2018 angehoben. Telekom-Chef Tim Höttges betonte: „Wir bleiben auch 2018 in der Erfolgsspur."Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.