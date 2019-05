Deutsche Telekom: Ziel in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Gute Nachrichten für die Deutsche Telekom aus Amerika. Der Chef derdortigen Telekommunikationsbehörde FCC hat sich dafür ausgesprochen, diegeplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem KonkurrentenSprint zu genehmigen. Damit wächst die Chance, dass dieses Projekttatsächlich klappt.Bislang sah so aus, als wenn der geplante Zusammenschluss der beidenMobilfunker auch im dritten Anlauf nicht klappen würde. Insbesonderebeim US-Justizministerium gibt es immer noch erhebliche Vorbehalte, weilsich dadurch die Anzahl signifikanter Wettbewerber im US-Markt von vierauf drei reduzieren würde. Dass es sich bei den Fusionspartnern umFirmen in ausländischer Hand handelt, dürfte dabei ebenfalls eine Rollespielen.Augenscheinlich haben T-Mobile US und Sprint nun wenigstens die FCC mitVersprechungen geködert, stark in den Ausbau des neuenMobilfunkstandards 5G zu investieren. Denn die USA wollen in dieserFrage eine klare Führungsrolle einnehmen. Allerdings ist damit immernoch nichts endgültig entschieden, denn auch das US-Justizministeriummuss letztlich zustimmen. Hinzu kommt: Bevor es eine offizielleZustimmung von Seiten der FCC gibt, dürften noch einige Wochen zurVorbereitung der Dokumente ins Land gehen.An der Börse eine Ewigkeit. Zumal die amerikanische Handelspolitikbekanntlich derzeit extrem sprunghaft ist. Die positive Reaktion an derBörse ist daher noch mit Vorsicht zu genießen. Denn zum jetzigen Standbleibt das ganze Fusionsprojekt immer noch eine spekulative Wette.