Deutsche Telekom: Wo endet die Talfahrt?

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) konnte am 18.06.19 bei 15,71 Euro ein letztes Zwischenhoch ausbilden, seither befindet sich der Kurs auf einen geordneten Rückzug. Gerade in den letzten Handelstagen kam es hier zu einem recht kräftigen Abverkauf, welcher sich auch am heutigen Dienstag fortsetzt. Aktuell rutscht die Aktie sogar unter die 15 Euro Marke und steht zur Stunde bei 14,97 Euro. Als nächste Unterstützung im Chart ist die 200-Tage Linie (blau) auszumachen, die derzeit bei ca. 14,88 Euro verläuft. Kann sich der Kurs hier stabilisieren und Signale für eine Gegenbewegung generieren? Wir werden dies in den nächsten Tagen engmaschig beobachten und bei Bedarf entsprechend reagieren!

Deutsche Telekom Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.