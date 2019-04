Deutsche Telekom: Wird das zu teuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Zu früh gefreut. Vor genau einer Woche hatten wir an dieser Stelle dieErwartung geäußert, dass die derzeit laufende Frequenzauktion für denneuen Mobilfunk-Standard 5G kurz vor der Beendigung stehen würde. Dochein paar Tage später sind wir schlauer und die negativen Kommentare imMarkt häufen sich.Seit dem 19. März steigern insgesamt vier Firmen, die Deutsche Telekom,Vodafone, Telefonica und United Internet, um insgesamt 41Frequenzblöcke, welche die Grundlage für die neuen 5G-Mobilfunknetze inDeutschland sein sollen. Die ersteigerten Lizenzen wären dabei bis 2040gültig.Im Vorfeld hatte es Schätzungen gegeben, dass die Unternehmen insgesamtzwischen 3 und 5 Milliarden Euro für die Lizenzen bezahlen müssten.Dabei orientierte sich der obere Rand der Schätzung an denAuktionsergebnissen von 2015 für damalige 4G-Lizenzen. Doch amMittwochabend wurde die Marke von 5 Milliarden Euro schon übertroffen,ohne dass derzeit ein Ende der Auktion erkennbar wird. Dabei wissen alleBeteiligten: Je teurer es am Ende wird, umso mehr Geld fehlt letztlichfür den schnellen Auf- und Ausbau der zukünftigen 5G-Infrastruktur.Dabei ist sie es, die als Basis vieler neuer Dienstleistungen undtechnischer Innovationen dienen soll. So ist autonomes Fahren ohne diedafür nötigen Übertragungsbandbreiten und -geschwindigkeiten nichtdenkbar. Darüber hinaus bauen viele Unternehmen bei der Vernetzung ihrerMaschinen und Anlagen auf den neuen 5G-Standard. Doch obwohl allewissen, dass jedes weitere Gebot eigentlich nur noch dem Finanzministerzugute kommt, wird weiter der Preis hochgetrieben. Insbesondere DeutscheTelekom und Vodafone sollen dabei zuletzt besonders aktiv gewesen sein,auch wenn Telekom-Chef Timotheus Höttges bereits deutliche Kritik an denPreissteigerungen geübt hat.Doch auch als Marktführer darf sich die Telekom keine Zurückhaltungerlauben, um nicht Gefahr zu laufen, später technologisch abgehängt zuwerden. In diesem Szenario ist es derzeit auch nicht zu prognostizieren,wo am Ende der Auktionserlös landen wird. Sicherlich nicht in den Höhenwie 2000, als die damalige UMTS-Auktion dem Finanzministerium über 50Milliarden Euro einbrachte mit der Folge, dass die Firmen dann kein Geldmehr hatten, um die nötigen Investitionen zu tätigen. Aber natürlich istklar, dass jeder Cent, der jetzt mehr geboten wird, am Ende fehlendürfte, um 5G wie gefordert schnell mit einer hohen Flächenabdeckungeinzuführen.Nachdem die Auktion in dieser Woche deutlich an Dynamik gewonnen hatte,kamen auch die beteiligten Aktien wieder stärker unter Druck. Das trifftvor allem United Internet, die in den vergangenen Monaten auch wegenihrer Teilnahme an der Auktion sowieso kräftig Federn lassen musste.Speziell bei der Deutschen Telekom könnte das Risiko ansteigen, dass diejüngste Kurskorrektur weiter ausgebaut wird und wieder in den Bereichvon 14 Euro führt.Auf diesem Niveau liegt eine relativ gute Unterstützung. Aber die könnteam Ende nichts wert sein, wenn einerseits die Lizenzen zu teuer werden,andererseits womöglich auch aus Amerika bei der angestrebten Fusion vonT-Mobile US und Sprint schlechte Nachrichten kämen. Fazit: Diedargestellten Unwägbarkeiten sorgen unsererseits für Zurückhaltung. Wirwürden die bisherige Halten-Empfehlung zwar noch nicht aufgeben. Aberinsbesondere der Auktion-Fortgang sollte genau beobachtet werden, umfrühzeitig reagieren zu können, falls der Markt die Ergebnisse nochnegativer bewertet.