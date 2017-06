Deutsche Telekom: Wieder sexy

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Im ersten Anlauf ist die Aktie der Deutschen Telekom mit demAusbruchversuch auf das höchste Kursniveau seit mehr als 15 Jahrengescheitert. Aber schon der Versuch verdeutlicht, dass dem hiesigenBranchenprimus wieder viel zugetraut wird – vor allem dank desungebrochenen Aufwärtstrends in den USA. T-Mobile US gewinnt Quartal fürQuartal neue Kunden im Millionenbereich, und das schlägt sich sehrpositiv in den Geschäftszahlen nieder. In den ersten drei Monaten 2017konnte der Umsatz in Übersee um satte 14,9 Prozent auf rd. 9 Mrd. Eurogesteigert werden, das bereinigte EBITDA erhöhte sich überproportionalum 25,1 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro.Das weckt Begehrlichkeiten, die Softbank-Tochter Sprint, die auf denvierten Platz zurückgefallen ist, soll Interesse an einer Fusion haben.Der Charme dabei: Unter der Administration von Trump scheint eineZustimmung zu einem solchen Deal nunmehr möglich, nachdem unter Obamadie Sorgen vor einer zu großen Konzentration im US-Mobilfunkmarktdominierten. Die Deutsche Telekom kann nun aus einer Position der Stärkeheraus alle Optionen prüfen. Möglich scheint die Abgabe der Mehrheit,wenn der Preis stimmt, ebenso wie eine Übernahme von Sprint für einenAngriff auf die beiden Marktführer. Sollte sich die Telekom den Ausstiegvergolden lassen, hätte sie aber durchaus ein Luxusproblem. Denn dasKerngeschäft in Deutschland und Europa entwickelt nach wie vor keineDynamik und weckt damit kaum Phantasie. Aber das dürfte in naher Zukunftnicht das zentrale Thema sein. Solange das US-Geschäft dynamisch wächstund attraktive strategische Optionen für die Weiterentwicklung im Raumstehen, dürfte die Aktie davon Rückenwind erhalten. Gelingt zudem erneutder Anstieg über die Marke von 18 Euro, wäre das auch technisch ein ganzmarkantes Kaufsignal. Dementsprechend sehen wir die aktuelle Korrekturder Aktie als spekulative Einstiegschance.