Deutsche Telekom: Wichtige Hürde geschafft

Letzten Freitag konnten die Deutsche Telekom und ihre US-TochterT-Mobile US einen wichtigen Etappensieg feiern. Denn nach derTelekommunikationsbehörde FCC hat nun auch das US-Justizministerium diegeplante Fusion von T-Mobile US mit dem Wettbewerber SPRINT unterAuflagen gestattet. Zu den Auflagen gehört, dass der bisherigeKabelanbieter Dish Networks das Prepaid-Geschäft von Sprint übernimmtund so nominell zur neuen Nummer 4 im amerikanischen Mobilfunkmarkt wird.Die Börsen feiern die Zustimmung. Allerdings ist klar, dass hier nochetliche Steine aus dem Weg zu räumen sind. Dazu gehört, dass schonmehrere US-Bundestaaten eine Klage gegen den Zusammenschluss eingereichthaben. Außerdem wird T-Mobile US erhebliche Ressourcen binden müssen, umSprint zu integrieren. Denn der Juniorpartner zeigte in den letztenMonaten zunehmende operative Schwächen.Aktuell überwiegt aber überall die Feierlaune. Für die Telekom-Aktiebedeutet dass, dass sich die kurzfristige Charttechnik erheblichverbessert hat. So konnte die 200-Tage-Linie überwunden und gestern zumBörsenschluss auch die 100-Tage-Linie erreicht werden. GuteVoraussetzungen, dass sich die Aktie wieder in Richtung ihres Jahreshochbei 15,88 Euro orientieren kann. Hier sollte man investiert blieben.