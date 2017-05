Deutsche Telekom (Weekly) - Mehrfach bestätigter Ausbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":



















Die am vergangenen Freitag beschriebene Dreieckskonsolidierung hat die Aktie der DeutschenTelekom inzwischen nach oben aufgelöst (siehe „Daily Trading“ vom 5. Mai). Für einbesonderes Ausrufezeichen hinter der beschriebenen positiven Weichenstellung sorgtdie jüngste Kurslücke (16,61 EUR zu 16,64 EUR), mit welcher der Ausbruch erfolgte.Aber auch die gegenwärtige Indikatorenkonstellation unterstreicht die Ambitionen derBullen. So können Anleger gemäß der objektiven Kriterien des „HSBC Trendkompass“ (RelativeStärke nach Levy und Momentum) von einem idealtypischen Aufwärtstrend ausgehen. ImVerlauf der Relativen Stärke wurde jüngst zudem eine Korrekturflagge nach oben aufgelöst.Rein rechnerisch eröffnet die Auflösung der eingangs angeführten Dreieckskonsolidierungein kalkulatorisches Anschlusspotential von gut 1 EUR, so dass die Mehrjahreshochsvon 2015 bei 17,54/63 EUR perspektivisch wieder auf die Agenda rücken. Ein Sprungüber diese Hürden käme dem ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag gleich, dennim Erfolgsfall wäre die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends abgeschlossen.Eine enge Absicherung auf Basis des o. g. Aufwärtsgaps sichert gleichzeitig ein attraktivesChance-Risiko-Verhältnis.