Deutsche Telekom: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht! Nachdem sich die Aktie in den ersten Handelswochen in einer zähen Seitwärtsrange zwischen 14,50 und 15 Euro bewegte, sprang der Kurs am 11.02.20 mit einer Eröffnung bei 15,45 Euro über die 200-Tage Linie (blau im Chart) und generierte damit ein neues Kaufsignal. Seither kommt es fast täglich zu neuen weissen Kerzen im Chart. Dabei geht es in den letzten 3 Handelstagen schon fast "raketenartig" nach oben. Die Telekom startete heute bei 16,55 in den Markt und notiert zur Mittagsstunde bei aktuell 16,67 Euro. Fazit: Dranbleiben und aufgelaufene Gewinne mit SL absichern!

Deutsche Telekom Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.