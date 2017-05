Deutsche Telekom: Unterstützungszone weiterhin intakt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":



Tageschart: Deutsche Telekom (in Euro)

Charttechnisch gut unterstützt scheint derzeit die Aktie der Deutschen Telekom. So befinden sich in der Kursregion von 16 Euro sowohl die untere Begrenzungslinie eines Aufwärtstrendkanals als auch eine horizontale Unterstützung. Am vergangenen Mittwoch haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf die Telekom-Aktie (WKN UT3K5D) vorgestellt. Dieser notiert aktuell leicht unter Vorstellungsniveau, bleibt aber nach unserer Einschätzung aussichtsreich, da der Kurs der T-Aktie aktuell weiterhin über der eben erwähnten Unterstützungszone notiert.