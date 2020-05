Deutsche Telekom: Trendbruch droht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) konnte seit den März Tiefs bei 10,41 Euro kräftig aufsatteln und dabei wieder rund 40 Prozent Kursgewinn zulegen. Der im Chart rot eingezeichnete Aufwärtstrend steht nun aber deutlich auf der Kippe.



Bereits am vergangenen Freitag rutschte die Notierung unter die Trendlinie, konnte sich bis zum Handelsende aber wieder darüber retten. Die Tendenz geht nun doch eher Richtung Seitwärtsbewegung, da auf der Oberseite mit der 200-Tage Linie und dem offenen Gap bei rund 14,50 massive Widerstände warten, welche hier das Restpotential begrenzen sollten. Aktuell steht die Telekom beim Start in die neue Handelswoche bei 13,61 Euro.

Deutsche Telekom Tageschart

