Deutsche Telekom im Trend!

Deutsche Telekom Long: 84 Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 25.08.2021, 08:30 Uhr

Der aktuelle Aktienkursverlauf der Deutschen Telekom hat nach einer 20 jährigen Seitwärtsentwicklung einen intakten Aufwärtstrend ausgebildet. Analysten sehen den Kurs im Schnitt bei 22 Euro, was noch rund 18 Prozent ungehebeltes Kurspotenzial verspricht.

Die Deutsche Telekom präsentierte am 12. August die Zahlen zum 2. Quartal und zum zweiten Mal im Jahr 2021 legte der Telekommunikationsriese die Messlatte höher. So konnte der Erlös um 5,4 Prozent im Jahresvergleich auf 26,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Durch die Übernahme des Konkurrenten Sprint ist T-Mobile US zum wichtigsten operativen Segment der Deutschen Telekom geworden. T-Mobile US steuert mehr als 60 Prozent zum Umsatz bei. Im zweiten Quartal profitierte das Unternehmen davon, dass es den neuen 5G-Standard schnell eingeführt hat. Das lässt auf ein besseres Geschäft im gesamten Konzern hoffen.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom konnte aufgrund der gelungenen Integration des US-Mobilfunkers Sprint die epische Seitwärtsrange zwischen 14,51 und 15,43 Euro nach oben hin verlassen und einen Aufwärtstrend ausbilden. Die Seitwärtsrange im weiteren Sinn lässt sich bis zum Platzen der Dot-Com-Blase im Jahr 2003 zurückverfolgen. Zum aktuellen Kurs von 18,61 Euro notierte das Papier zuletzt im Herbst 2001. Bis zum neuerlichen Erreichen des All Time Highs vom Frühjahr 2000 in Höhe von 104,90 Euro wird noch einiges an Zeit vergehen müssen. Dennoch sehen Analysten Potenzial für weitere Kursgewinne, wobei die große Mehrheit das Papier zum Kauf bis zu einem durchschnittlichen Kursziel bei rund 22 Euro empfiehlt. Dies würde einem weiteren Potenzial von rund 18 Prozent entsprechen, das mit entsprechendem Hebel eines Optionsscheins genützt werden kann. Nach unten scheint die Aktie bei 18,33 Euro vermehrten Orderfluss auf der Long Seite zu entwickelt.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,91 // 22,01 Euro Unterstützungen: 18,33 // 17,19 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Telekom-Aktie bis auf 20,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN VQ5WJZ) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 19 % und dem Ziel bei 20,01 Euro (2,10 Euro beim Optionsschein) bis zum 14.10.2021 ist eine Rendite von rund 84 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 17,50 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 67 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,25 zu 1, wenn bei 17,50 Euro (0,37 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ5WJZ

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,12 - 0,17 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 18,00 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom AG



akt. Kurs Basiswert: 18,61 Euro Laufzeit: 17.12.2021

Kursziel: 2,10 Euro Omega: 10,61

Kurschance: + 84 Prozent Quelle: Vontobel

