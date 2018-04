Deutsche Telekom: Der Trade läuft und der Einstieg ist noch erlaubt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Diese Trading-Idee ist schon fast ein „alter Hut“, denn wir hatten bereits am 13.03. und am 25.03. auf eine möglicherweise kommende Chance mit der Deutschen Telekom hingewiesen. Der Beitrag vom 25.03. hatte folgenden Titel: „Deutsche Telekom: An der Unterstützung abgedreht! Geht’s jetzt aufwärts?“ Der von uns genannte Stoppkurs für diesen Trade wurde bereits mehrfach getestet und wenn wir jetzt in eine wieder etwas freundlichere Börsenphase kommen sollten, gibt es große Gewinnchancen – auch für Nachzügler.

Die Bodenbildung der T-Aktie im Bereich 12,80/13,40 Euro sieht man jetzt schon seit Mitte Februar und in einer positiven Marktlage müsste der Ausbruch eigentlich kommen. Wer jetzt gut aufpasst, könnte noch einen passenden Einstiegskurs finden. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.