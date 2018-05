Deutsche Telekom: Super-Knaller + 186% in 4 Wochen! So geht das [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am 25.03. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Deutschen Telekom hingewiesen. Der Beitrag hatte den Titel: „Deutsche Telekom: An der Unterstützung abgedreht! Geht’s jetzt aufwärts?“ Wir hatten Ihnen bereits am 23.04. die Originaltexte aus dem RuMaS Express-Service gezeigt und weil es so schön war, ergänzen wir diese Aufstellung heute: Alle Abonnenten können den Wahrheitsgehalt dieser Originaltexte überprüfen.

25.03. Meinung der RuMaS Redaktion: Den ersten Einstieg bei Telekom (WKN 555750) sehen wir jetzt bei 13,20 Euro mit einer Absicherung auf 12,75 Euro. Für diesen Trade schlagen wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CX6SL3) vor, das einen satten Hebel von 31,59 bei einem Knockout von 12,5443 Euro hat. Der Spread ist von 1,92% auf 7,32% gestiegen, wird aber wieder fallen. Aber Vorsicht! Der Abstand zum Knockout beträgt nur 3,13%.

09.04. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei der Telekom (WKN 555750) hatten wir den Trade ab 13,20 Euro mit einer Absicherung auf 12,75 Euro vorgeschlagen, die wir jetzt auf den Einstiegskurs anheben. Nachzügler könnten ab 13,60 Euro zusteigen. Für diesen Trade hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CX6SL3) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 14,22 bei einem Knockout von 12,5687 Euro hat. Der Spread ist bei 1,09% und der Abstand zum Knockout hat sich auf 6,66% erhöht.

11.04. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei der Telekom (WKN 555750) hatten wir den Trade ab 13,20 Euro vorgeschlagen und die mit einer Absicherung schon auf den Einstiegskurs angehoben. Diejenigen, die mit dem Hebel-Zertifikat eingestiegen sind, mussten sich heute überlegen den satten Gewinn erst einmal zu kassieren. Unter 13,80 Euro würden wir die Reißleine ziehen. Der nächste Einstiegspunkt ist ab 14,20 Euro. Für diesen Trade hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CX6SL3) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 10,41 bei einem Knockout von 12,5716 Euro hat. Der Spread ist heute von 0,65% auf 3,76% gestiegen, wird aber wieder geringer werden.

23.04. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei der Telekom (WKN 555750) hatten wir den Trade ab 13,20 Euro vorgeschlagen. Die Absicherung hatten wir zuletzt auf 13,80 Euro gelegt und dieser Kurs wurde als Schlusskurs (grundsätzlich bei unseren Stoppkursen) nicht unterboten. Der nächste Einstiegspunkt ist ab 14,50 Euro. Für diesen Trade hatten wir das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CX6SL3) vorgeschlagen, das noch einen Hebel von 7,14 bei einem Knockout von 12,5947 Euro hat. Der Spread ist bei 0,49%.

Das vorgeschlagene Hebel-Zertifikat kostete bei unserem ersten Einstiegskurs 0,72 Euro und am 27.04. zeigte der Kurs bis zu 2,06 Euro. Das bedeutet einen Gewinn von 186% in nur 4 Wochen; zum Handelsschluss waren es noch 170%. In unserer Stellungnahme vom 23.04. sehen Sie, dass auch der zuletzt genannte Einstiegskurs für Nachzügler noch funktioniert hat. Solche Gewinne muss man natürlich gut absichern. Trotzdem besteht noch eine Chance den Gewinn zu erhöhen. In unserem vorletzten Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: „Charttechnisch könnte das jetzt der Weg zu einer Tassenformation sein, die erst im Bereich von etwa 14,50/15.00 Euro geschlossen würde. Damit wäre auch für Nachzügler noch eine Chance mit einem entsprechenden Hebel vorhanden.“ Diese Prognose ist jetzt aufgegangen und wenn sich die Tassenformation vollendet, müsste sich jetzt oder im Bereich um 15,00 Euro in einer kleinen Seitwärtsbewegung ein „Henkel“ bilden. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.