Deutsche Telekom: Starker Auftritt

Die Deutsche Telekom konnte mit der Vorlage ihres drittenQuartalsergebnisses in diesem Jahr auf faktisch allen Gebietenüberzeugen. Die einzige Unsicherheit, die derzeit der Aktie nochSchwierigkeiten bereiten könnte, scheinen die Fusionsthemen sowohl inAmerika als auch in den Niederlanden zu sein. Man kann es auf eineneinfachen Punkt bringen: Die Deutsche Telekom profitiert nach wie vorvon einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum der amerikanischen TochterT-Mobile US.Diese hatte schon in der vergangenen Woche Rekordwerte melden können undihre Prognose für das Kundenwachstum und das bereinigte EBITDAangehoben. Unter Einbeziehung der US-Zahlen lieferte die Telekom für dasdritte Quartal eine Umsatzsteigerung um 4,7 % auf 19,1 Milliarden Euroab. Das rein organische Wachstum lag mit 4,1 % nicht weit davonentfernt. Noch stärker erhöhte sich der operative Gewinn.Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA kletterte um 8,5 % auf 6,2Milliarden Euro. Organisch betrug der Zuwachs 8,1 %. Unter dem Strichfiel letztlich ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro an, mehr als doppeltso viel wie im Vorjahreszeitraum. Was in den Detailzahlen besonderserfreulich war: Selbst das Sorgenkind, die GeschäftskundensparteT-Systems, konnte positive Zuwächse verzeichnen. Ausgezahlt hat sichauch die Fokussierung auf sogenannte Bündelprodukte aus Festnetz, TV undMobilfunk. Dieses Angebot, das unter dem Markennamen MagentaEinsvermarktet wird, nutzen inzwischen schon 47 % derMobilfunk-Vertragskunden. Vor einem Jahr waren es nur 40 %. Neben demAmerika-Geschäft, das weiter unproblematisch verläuft, schaut der Marktauch aufmerksam auf das europäische Geschäft.Hier verbuchte die Telekom im Berichtszeitraum ein Umsatzplus um 2,2 %auf 3 Milliarden Euro. Operativ verdient wurden 1,1 Milliarden Euro, einPlus von 3,6 %. Das besondere Interesse der Anleger richtet sichallerdings auf das Thema Fusion von T-Mobile NL mit dem WettbewerberTele2 Netherlands. Damit will die Telekom zu den beiden Marktführern KPNund VodafoneZiggo aufschließen. Dieser Zusammenschluss wird allerdingsimmer noch von den Kartellwächtern geprüft. Das gleiche gilt auch fürdie geplante Fusion der US-Tochter mit dem Wettbewerber Sprint. Das sindletztlich auch die beiden einzigen derzeit zu identifizierendenProblemstellen. Denn ein Verbot einer oder sogar beider Fusionen könntedurchaus die Wachstumsstrategie der Telekom erheblich infrage stellen.Das wären die Unsicherheiten, die im Ernstfall dem Aktienkurs schadenkönnten. Und dies trotz der Tatsache, dass die Telekom nach dem starkenQuartalsauftritt die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Sorechnet man nun mit einem bereinigten EBITDA von 23,6 Milliarden Euronach bislang prognostizierten 23,4 Milliarden Euro. Für den freienCashflow liegt das Ziel nun bei 6,3 Milliarden Euro nach bisherprognostizierten 6,2 Milliarden Euro. In der jeweiligen Anhebungsicherlich nicht viel, aber immerhin die inzwischen dritte Erhöhung derPrognosen in diesem Jahr.In unserer letzten Besprechung an dieser Stelle Ende August hatten wirIhnen den Rat an die Hand gegeben, bezüglich der Charttechnik mit einemneuen Investment so lange zu warten, bis der Sprung über das damaligeAugust-Hoch bei 14,38 Euro gelungen wäre. Dies ist inzwischen erfolgt.Damit rückt als nächste Widerstandszone der Bereich zwischen 14,70 und15 Euro in den Fokus. Angesichts der bisherigen Entwicklung würden wirgrundsätzlich große Chancen sehen, dass sich die Telekom-Aktie hierweiterhin positiv entwickeln kann. Deshalb wäre für noch nichtInvestierte sicherlich eine Anfangsposition gerechtfertigt.