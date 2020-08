Deutsche Telekom: Spitzenreiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart legte die Deutsche Telekom gestern zeitweise deutlich zu. Offenbar zeigen sich die Anleger überzeugt von den Zahlen zum zweiten Quartal, die einen Umsatzanstieg von 37,5% auf 27 Milliarden Euro ausweisen – vor allem dank der Fusion von T-Mobile US und Sprint. Zudem erhöhte die Telekom den Ausblick auf das Gesamtjahr. EUWAX

