Deutsche Telekom – Solide Quartalszahlen

Diehat vorbörslich Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorgelegt. Diese weisen ein solide laufendes Geschäft aus. Entsprechend kann die Aktie von den guten Nachrichten profitieren. Aus technischer Sicht bahnt sich sogar ein kleines Kaufsignal mit Zielen an den Verlaufshochs aus 2021 an.

In konkreten Zahlen heißt das für das bereinigte EBITDA einen Anstieg von 6,8 Prozent auf 9,873 Mrd. Euro. Der Free Cashflow sprang um 46,3 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro nach oben, Analysten gingen von lediglich 2,56 Mrd. aus. Sehr gut läuft es weiterhin in den USA. Hier konnte die Tochter T-Mobile US die Gesamtkundenzahl um weitere 6,1 Millionen auf nun knapp 110 Millionen Verbraucher steigern. Zeitgleich hob der Vorstand die Jahresprognose etwas an. Dies könnte nun weitere Käufer in die Aktie locken.

Technisch präsentiert sich die Ausgangslage für frische Jahreshochs besonders gut. Der Widerstandsbereich um 17,75 Euro wird am letzten Handelstag dieser Woche attackiert und könnte bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Trotzdem gilt das Papier der Deutschen Telekom vergleichsweise als defensiv, weshalb keine Kurskapriolen erwarten werden. Über entsprechend gehebelte Instrumente lässt sich aber dennoch eine sehr ansehnliche Rendite erwirtschaften.

Wochenschlusskurs naht

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 17,75 Euro könnte der Telekom-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen, Zugewinne an 18,34 und schließlich an die Verlaufshochs aus 2021 bei 18,91 Euro wären auf Sicht der nächsten Tage vorstellbar und können auf der Long-Seite gehandelt werden. Kurzfristige Abschläge sollten möglichst im Bereich zwischen 16,72 und 17,00 Euro enden. Anderenfalls würde die Deutsche Telekom-Aktie Gefahr laufen, auf die zentrale Unterstützung von 15,43 Euro durchgereicht zu werden. Aber auch für diesen Fall finden sich weiter unten passende Instrumente, die eine überdurchschnittliche Rendite einbringen können.

Widerstände: 18,09; 18,26; 18,43; 18,48; 18,67; 18,91 Euro

Unterstützungen: 17,75; 17,57; 17,30; 17,00; 16,72; 16,48 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Telekom HB5JBR 1,60 16,495327 11,37 Open End Dt. Telekom HB6604 1,04 17,111354 18,05 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Telekom HR7JTN 1,65 19,62886 11,04 Open End Dt. Telekom HR9SQ0 0,95 19,001445 17,97 Open End

Der Beitrag Deutsche Telekom – Solide Quartalszahlen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).