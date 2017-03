Deutsche Telekom (Monthly) - Attraktive Seitwärtsrenditen

Attraktive Seitwärtsrenditen





Mit Blick auf den näher rückenden Monatsultimo wollen wir mal wieder einen hochinteressanten

Langfristchart auf den Prüfstand stellen. Als solchen können Anleger zweifelsfrei

den Kursverlauf der Deutschen Telekom bezeichnen. Die Hochpunkte aus den Jahren 2004,

2005 und 2015 bei rund 17,00-17,50 EUR bilden den ultimativen "Deckel". Schließlich

würde ein Sprung über die angeführten Hürden die große Bodenbildung seit Beginn des

Jahrtausends abschließen (siehe Chart) und damit das Platzen der Technologieblase

endgültig vergessen machen. Fast noch wichtiger – zumindest im Sinne der ausgewählten

Capped Bonuszertifikate – sind indes die Rückzugslinien auf der Unterseite. Aus charttechnischer

Sicht sind diese sehr stark. So definiert der Aufwärtstrend seit 2013 (akt. bei 14,24

EUR) eine erste Haltelinie und fällt damit in einen absoluten Schlüsselbereich. Neben

dem genannten Trend und einem Fibonacci-Retracement wurde in den letzten knapp zwei

Jahren zwischen 14,50 EUR und 13,50 EUR eine Vielzahl von Monatstiefkursen ausgeprägt.

Die markanten Lunten vieler Monatskerzen unterstreichen dabei die Bedeutung der Auffangzone.

Anleger, die an ein Halten der Bastion glauben, können deshalb auch ohne Lüften des

ultimativen Deckels, attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.





















Deutsche Telekom (Monthly)











































