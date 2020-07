Deutsche Telekom: Kurs zieht weiter an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Kurs der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) testete vor einigen Tagen erneut die 200-Tage Linie (blau im Chart), welche als Unterstützung fungiert und konnte hier ein weiteres Mal nach oben abdrehen. In der Folge kam es zu neuerlichen Kursgewinnen, die sich auch am heutigen Montag zum Start in die neue Börsenwoche fortsetzen. Zur Stunde notiert die Telekom bei 15,26 Euro. Den StopLoss belassen wir weiterhin auf 14,32 Euro, ziehen diesen aber bei Überschreiten des letzten Hochs nach oben nach.

Deutsche Telekom Tageschart

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.