Deutsche Telekom: Jetzt noch aufspringen?

Die Aktie der Deutschen Telekom hat nach der Bodenbildung rund um 13Euro aufgrund der Meldungen zu neuen Gesprächen über eine Fusionzwischen T-Mobile US und Sprint einen kräftigen Sprung geschafft. Bietetdie gerade gestartete Konsolidierung nun eine neue Einstiegschance? Beider Deutschen Telekom halten sich die operativen Treiber aktuell ineinem überschaubaren Rahmen.So erwartet Barclays für der erste Quartal 2018 gemäß einer kürzlichveröffentlichten Studie einen Umsatzrückgang um ca. 3 Prozent, währenddas bereinigte operative Ergebnis mit 5,5 Mrd. Euro zumindest stabilbleiben soll. Trotzdem sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie mit16 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs. Damit kommen sie auf ähnlicheResultate wie andere Researchabteilungen, das durchschnittliche Kurszielfür die Deutsche Telekom liegt derzeit bei rund 16,60 Euro. Nachdem demKursverfall von Mitte Dezember bis Mitte Februar halten also vieleAnalysten die Aktie für unterbewertet.Als Impulsgeber für den Abbau des Abschlags könnten nun die neuenFusionsgespräche zwischen T-Mobile US und Sprint sorgen. Zeichnet sichab, dass es die beiden Unternehmen ernsthaft miteinander probierenwollen, dürfte auch der Kurs der Deutschen Telekom profitieren. Zuletztist die Aktie nach dem Kurssprung an dem Widerstand bei 14 Euroabgeprallt. Die damit angelaufene Konsolidierung sehen wir tatsächlichals gute Einstiegschance, wobei vor allem das Risiko mitgetragen werdenmuss, dass die Fusionsgespräche erneut schnell scheitern.