Deutsche Telekom: Jetzt antizyklisch einsteigen?

Die Enttäuschung bei den Aktionären der Deutschen Telekom ist groß,nachdem ein Zusammenschluss von T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprinterneut und womöglich endgültig gescheitert ist. Eröffnet derKursrückschlag eine antizyklische Einstiegschance?Dieses Mal ist es gar nicht bis zu dem Punkt gekommen, an dem dieRegulierung den Daumen zu einer möglichen Fusion hätte heben oder senkenmüssen. Schon im Vorfeld sind sich die Deutsche Telekom und derSprint-Besitzer Softbank über die Mehrheits- und Preisverhältnisse einesZusammenschlusses offenbar nicht einig geworden. Damit ist das Vorhabenmit hoher Wahrscheinlichkeit in der aktuellen Konstellation endgültiggescheitert.Die Aktionäre der Telekom reagierten enttäuscht, es gab eine kleineVerkaufswelle. Bernstein Research lieferte dafür ein Argument: T-MobileUS sei mit Aussicht auf eine Fusion mit hohen Synergien mit einem20-prozentigen Aufschlag gehandelt worden, dieser dürfte nun erodierenund auch die Aktie der Deutschen Telekom belasten. Andere Analystenäußerten sich ebenfalls skeptisch.So rücke nun die nicht ausreichende Kapitalrendite der US-Tochter in denFokus (Jefferies), zudem könnte die nächste Bundesregierung ihren32-prozentigen Anteil an der Deutschen Telekom veräußern (KeplerCheuvreux). Kurzfristig könnte der Druck auf die Aktie infolgedessenanhalten, zumal der Titel charttechnisch angeschlagen ist. Bei 14 Eurobesteht aber eine starke Unterstützung, die im Übrigen auch von einerhohen Dividendenrendite untermauert wird. Schnäppchenjäger legen sichknapp über dieser Marke mit einem antizyklischen Abgreiflimit auf die Lauer.