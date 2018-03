Deutsche Telekom: Inzwischen widerstandsfähig

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nach einer ganz schwachen Phase hat sich die Aktie der Deutschen Telekomgefangen. Gerade wird möglicherweise der Boden für eine Erholunggebildet, doch Analysten zeigen sich skeptisch zu den weiterenPerspektiven. In der Marktkorrektur zum Monatswechsel Januar/Februar hatdie Aktie der Deutschen Telekom viel Boden eingebüßt – und diesen imAnschluss nicht wieder zurück erobern können.Darin spiegelt sich eine negative Neubewertung wider. Mit T-Mobile USals Speerspitze wurden die Bonner in den letzten Jahren alsWachstumsunternehmen gesehen, was aus Sicht vieler Analysten nach denernüchternden jüngsten Zahlen nicht mehr zu rechtfertigen ist. DerDeutschen Telekom wird insgesamt nicht mehr viel zugetraut, derAnalystenkonsens sieht den Umsatz in 2018 auf Vorjahresniveau und dasEBIT nur minimal darüber. Zuletzt wurde daher von mehreren Seiten dasKursziel für die Aktie gesenkt.Die Deutsche Telekom wird jetzt stattdessen als cashflow-starkerDividendentitel gesehen. Bei einer Konsens-Dividendenrendite von 5,4Prozent scheint das aktuell geschätzte KGV18 von 13,4 dafür nichtüberzogen. Wenn der Druck vom Gesamtmarkt nicht noch weiter zunimmt,könnte der Boden der Aktie zwischen 12,70 und 13,50 Euro durchaushalten. Ohne neue Wachstumsperspektive bliebe das Potenzial nach obenzwar begrenzt, aber die stattliche Dividende würde ja auch im Fall einesSeitwärtsverlaufs für eine ordentliche Rendite sorgen.