Deutsche Telekom: Höhenflug nicht zu bremsen!

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich bereits seit Mitte März auf dem Weg nach oben (siehe Chart). Nachdem der Kurs unsere Zielzone im Bereich um 14,50 Euro erreicht hatte (200-Tage Linie und offenes GAP, wir hatten berichtet), wurde diese einfach überlaufen und eine neuerliche Trendbeschleunigung eingeleitet.



Zum Wochenschluß springt die Notierung sogar über die 15 Euro Marke und steht aktuell bei 15,16 Euro. Aufgelaufene Gewinne würden wir jetzt knapp unter der 200-Tage Linie (blau im Chart), spätestens jedoch unter der roten Aufwärtstrendgeraden mit einem StoppLoss absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen.

Deutsche Telekom Tageschart



