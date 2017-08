Deutsche Telekom: Hart wie Beton!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In unserer Analyse vom 17.07.17 Telekom: Kommt das Kaufsignal? hatten wir bereits über den massiven Widerstand, den die 200-Tage Linie (blau) bildet, berichtet. Dieser wurde nun bereits mehrfach von der Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) getestet, ein Break und damit verbunden ein neues Kaufsignal gelang jedoch nicht. Auch am gestrigen Handelstag lief die Notierung im Hoch wieder exakt an diese Begrenzung heran (Tageshoch 16,04 Euro), dreht aber heute zur Eröffnung erneut nach unten ab. Aktuell steht die Telekom bei 15,86 Euro. Wir bleiben deshalb weiter an der Seitenlinie und warten auf entsprechende Signale!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.