Deutsche Telekom: Fels in der Brandung

Die Konsolidierung im Telekommunikationssektor setzt sich fort. Mittendrin die Deutsche Telekom. Die Aktie beweist sich in stürmischen Zeiten als Fels in der Brandung und steigt. Mit einem Mini Future Long auf die Deutsche Telekom kann sich eine Trend-Chance von 100 Prozent ergeben.

Vor zwei Tagen wurde bekannt: Die Deutsche Telekom darf in den Niederlanden den Anbieter Tele 2 übernehmen. Die EU-Kommission genehmigte nach einer eingehenden Prüfung die Transaktion. Der geplante Zusammenschluss werfe weder im europäischen Wirtschaftsraum noch in einem wesentlichen Teil davon Wettbewerbsbedenken auf, teilte Kartellbehörde mit. Zunächst war befürchtet worden, dass der angestrebte Zusammenschluss der Nummer drei und vier auf dem niederländischen Mobilfunkmarkt zu höheren Preisen führen könnte.

Fusion genehmigt

Die Prüfung der Rollen von T-Mobile NL und der kleineren Tele 2 NL auf dem niederländischen Mobilfunkmarkt ergab nun, dass die geplante Übernahme zu keiner wesentlichen Änderung von Preisen oder Qualität der Mobilfunkdienste in den Niederlanden führen würde. Der Markt dort sei wettbewerbsorientiert und weise nicht nur mit die niedrigsten Mobilfunkpreise in der EU, sondern ebenso eine hohe Netzqualität auf. Die Deutsche Telekom und die schwedische Tele 2 hatten diese Fusion im Dezember letzten Jahres bekannt gegeben.

Die neue Gesellschaft soll zu 75 Prozent der Deutschen Telekom gehören und weiterhin als T-Mobile NL firmieren. Durch den Zusammenschluss mit Tele 2 NL möchte die Telekom in den Niederlanden zu den beiden größeren Konkurrenten KPN und Vodafone Ziggo aufschließen und sich als integrierter Anbieter von Mobilfunk, Festnetz und TV-Angeboten präsentierten. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Mobilfunkanbieter in den Niederlanden von vier auf drei. Am Gesamtmarkt löste die Nachricht eine Konsolidierungsphantasie aus.

Telekom mittendrin

Neben lokalen und regionalen Unternehmen prägen einige große internationale Anbieter den Telekommunikationsmarkt. Dieser befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase: Anbieter schließen sich auf den zunehmend gesättigten Märkten zusammen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Zudem verfügen viele Anbieter nur eingeschränkt über eigene Infrastrukturen. Hierzulande sind sie auf die Vorleistungen von Marktführer Deutschen Telekom angewiesen. Einige davon unterliegen der Regulierung durch die Bundesnetzagentur.

Mit einem Umsatz von rund 25 Milliarden Euro ist die Deutsche Telekom auf dem Telekommunikationsmarkt in Deutschland die unangefochtene Nummer eins. Mit weltweiten Erlösen von rund 75 Milliarden Euro liegt die Deutsche Telekom auf dem fünften Platz. 48 Prozent erzielt sie in Nordamerika, wodurch die erfolgreiche Tochter T-Mobile US innerhalb des Konzerns hohen Stellenwert besitzt, 33 Prozent entfallen auf den deutschen Heimatmarkt und 19 Prozent sind es in den weiteren Ländern Europas ohne Deutschland.

Aktie im Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht befindet sich die T-Aktie seit Anfang September in einem Aufwärtstrend. Jedoch könnte in diesen Tagen ein nachhaltiger Ausbruch nach oben vollzogen werden. Schon vor kurzem übertrafen die Notierungen das bisherige Jahreshoch mit einem neuen höchsten Stand bei 15,50 Euro. So hoch standen sie zuletzt im Dezember letzten Jahres. Im Wochenchart könnten darüber hinaus höhere Ziele bis 18 Euro im Bereich des Möglichen liegen, sollte die als defensiv geltende Aktie ihre steigende Tendenz fortsetzen.

Analysten äußerten sich mehrheitlich positiv zur T-Aktie. In ihrer Analyse beließ die HSBC ihre Bewertung auf Kaufen und wiederholte ihr Kursziel von 17,50 Euro. Die genehmigte Übernahme von Tele 2 NL sei eine gute Nachricht, fanden sie. Die höchsten Kursziele kamen im Monat November von der UBS mit 18,80 Euro und Société Générale mit 19,50 Euro. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für das nächste Jahr (KGV19e) von 14 erscheint die Aktie als nicht zu teuer, die Dividendenrendite von 4,9 Prozent ist attraktiv.

Deutsche Telekom (Tageschart in Euro) Tendenz:

Deutsche Telekom (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16,52 // 17,30 // 17,63 // 18,15 Unterstützungen: 15,04 // 15,01 // 14,38 // 14,06

Mit einem Mini Future Long (WKN MF7UG1) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Telekom ausgehen, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 12,1. Der Einstieg in die spekulative Idee bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und könnte hier im Basiswert bei 14,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,98 Euro. Ein Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 18 Euro ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt somit 4,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF7UG1

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,51 - 2,52 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 12,92 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom KO-Schwelle: 13,56 Euro

akt. Kurs Basiswert: 15,41 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,08 Euro Hebel: 6,1

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Morgan Stanley

