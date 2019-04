Deutsche Telekom: Droht die nächste Niederlage?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom scheint mit ihren Projekten derzeit wenig Glück zuhaben. Wir hatten an dieser Stelle schon berichtet, dass die derzeitlaufende Frequenzauktion für den neuen Mobilfunk-Standard 5G inDeutschland teurer wird als gedacht. Nun kommt auch noch kräftigesStörfeuer aus den USA.Dort versucht die Telekom bekanntlich, ihre profitable MobilfunktochterT-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint zu fusionieren, um den beidenPlatzhirschen AT&T und Verizon näher zu kommen. Doch die Hoffnung, dassder Zusammenschluss von den Kartellwächtern erlaubt wird, hat einenkräftigen Dämpfer erhalten.Aus dem US-Justizministerium sollen laut Medienberichten Hinweisegekommen sein, dass die insgesamt 26 Milliarden Dollar schwere Übernahmevon Sprint durch T-Mobile US in der jetzt geplanten Struktur nichtzustimmungsfähig wäre. Geplant ist, dass die Fusion über einen reinenAktientausch stattfindet. Da diese Hinweise augenscheinlich von ehernachgeordneten Ministeriumsmitarbeitern gekommen sein sollen, wollen diebeteiligten Firmen dies natürlich nicht allzu hoch hängen. Schließlichhat das letzte Wort der Leiter der Kartellabteilung.Hinzu kommt, dass auch noch das Ergebnis der Prüfung durch dieUS-Telekombehörde FCC aussteht. Also auf den ersten Blick erst einmalkein Grund, schon einen Abgesang auf das Fusionsprojekt anzustimmen.Allerdings: Die bisherige Geschichte der Fusionspläne lässt eigentlichnicht viel Raum für Hoffnung. So blitzten T-Mobile US und Sprint schon2014 und 2017 bei den Kartellwächtern ab. Aber auch aus der Politikkommt immer wieder starker Gegenwind, was zwar gern mit den Interessender Verbraucher an einem regen Wettbewerb begründet wird, letztlich aberwohl eher auf den politischen Schutz der beiden US-Konzerne AT&T undVerizon hinausläuft.Für die Deutsche Telekom wäre ein Scheitern der Fusion zwar kurzfristigein deutlicher Rückschlag. Doch im Markt herrscht mehrheitlich dieÜberzeugung, dass gerade T-Mobile US als die im Gesamtkonzern inzwischenwichtigste operative Tochter auch alleine in den USA weiterhin überstarke Wachstumsperspektiven verfügt. Hinzu kommt: Ein Abblasen derFusion könnte dazu führen, dass T-Mobile US ein derzeit auf Eisliegendes milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm wieder aufnimmt. DasVolumen wird zwischen 7 bis 9 Milliarden Dollar taxiert.Das könnte kurzfristige Kursverluste bei T-Mobile US schnell wiederwettmachen. Das sollte dann auch auf die Aktien der Deutschen Telekomabfärben. Diese hat durch die derzeitigen Spekulationen naturgemäßgrößeren Abwärtsdruck auszuhalten. Wir hatten auch schon in der letztenBesprechung darauf hingewiesen, dass durch die eher negativ zubeurteilende Entwicklung bei der Frequenzauktion durchaus noch einmalKurse im Bereich von 14 Euro möglich sein könnten. Vorerst würden wirdennoch dazu raten, bestehende Positionen aufrechtzuerhalten.