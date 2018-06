Deutsche Telekom: Droht das Scheitern der Fusion?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom musste nahezu sämtliche Kursgewinnewieder abgeben, die aus der Spekulation auf eine Fusion von T-Mobile USund Sprint resultierten. Droht hier Ungemach oder ist das eineKaufchance? Die Deutsche Telekom hat am 24. Mai ihren Kapitalmarkttagveranstaltet und danach überwiegend wohlwollende Statements von denAnalysten erhalten.Indes: einen Anlass für eine deutliche Anhebung des Kursziels hatniemand gesehen.Die Deutsche Telekom entwickelt sich aktuell im Rahmender Erwartungen, und das heißt operativ moderat aufwärts. Dasspannendste Thema bleibt daher die anstehende Fusion von T-Mobile US undSprint. Der Zusammenschluss soll zunächst mit Integrationskosten von 15Mrd. US-Dollar einhergehen.Dieser hohe Wert hat durchaus den ein oder anderen erschreckt. Dafürwinken nach dem Abschluss auch Synergien im gewaltigen Umfang von mehrals 40 Mrd. US-Dollar. Ob diese aber gehoben werden können, steht in denSternen. Denn entscheidend ist, ob die Kartellbehörden dem Dealzustimmen. Diesbezüglich waren die Einschätzungen zuletzt eherskeptisch, und das dürfte den Kursrückgang der Telekom-Aktie zu einemguten Teil erklären. Tatsächlich sind die Hürden hoch, da dieKonzentration auf dem US-Mobilfunkmarkt bereits recht hoch ist.Allerdings ist die Regierung Trump immer wieder für eine Überraschunggut. Sollte die Fusion durchkommen, dürfte die Aktie der DeutschenTelekom deutlich höhere Kurse sehen. Ein Verbot hingegen würde mit hoherSicherheit zumindest einen temporären Schock auslösen, auch, wenn diesesSzenario im Moment stärker eingepreist sein dürfte. Wer jetzt auf dieAktie der Deutschen Telekom setzt, spekuliert also auf dasunwahrscheinlichere Szenario, das dafür aber auch die höherenKursimplikationen haben sollte.