Deutsche Telekom: Doppeltes Warnsignal!

Der deutsche Telefonkonzern (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) konnte in den letzten Handelsmonaten eine kräftige Aufwärtsbewegung hinlegen (wir hatten hier mehrfach berichtet) und im Hoch bis auf 15,38 Euro klettern. Mittlerweile hat sich die Lage jedoch eingetrübt und am heutigen Montag zum Start in die neue Börsenwoche nochmal deutlich verschärft.



Mit der Eröffnung bei 14,44 Euro fällt der Kurs sowohl unter die rote Aufwärtstrendgerade (siehe Chart), als auch unter die blaue 200-Tage Linie. Ein doppeltes Warnsignal! Sollte sich dies bis zum Handelsende bestätigen, schalten die Börsenampeln von grün auf gelb/rot, Vorsicht ist also angesagt! Aktuell notiert die Aktie bei 14,40 Euro.



Deutsche Telekom Tageschart

