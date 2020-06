Deutsche Telekom-Discount-Calls mit 30% Seitwärtschance

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 16.3.20 bei 10,40 Euro im Zuge des Corona-Crashes einen langjährigen Tiefststand verzeichnet hatte, konnte die Aktie bis Anfang Juni 2020, als sie auf bis zu 15,38 Euro zulegen konnte, beinahe ihren gesamten Kursverlust aufholen. In den vergangenen Tagen geriet die Aktie allerdings im schwachen Gesamtmarkt wieder deutlich unter Druck. Allerdings hielt sich der Kursverlust der defensiven Werte, wie es die T-Aktie ist, mit einem Minus von 1,50 Prozent im frühen Handel des 15.6.20 im Gegensatz zum DAX, der sich zur gleichen Zeit mit 2,80 Prozent im Minus befand, noch in Grenzen. Auch die neuesten Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 17,70 Euro (Berenberg Bank) könnten den Aktienkurs unterstützen.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Deutsche Telekom-Aktie nach ihrem jüngsten Anstieg halbwegs stabil entwickeln wird, könnten ein Investition in Discount-Calls in Erwägung ziehen. Mit Discount-Calls finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Deutsche Telekom-Aktie interessante Renditechancen vor.

Discount-Call mit Cap bei 14 Euro

Der BNP-Discount-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 11 Euro, Cap bei 14 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.9.20, ISIN: DE000PX4FDV4, wurde beim Aktienkurs von 14,39 Euro mit 2,27 – 2,30 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 18.9.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (14 Cap – 11 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 3,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in drei Monaten bei einem bis zu 2,71-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 30,43 Prozent (=177 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 13,30 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 2,30 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 11 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 13 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 12,50 Euro, Cap bei 13,00 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.20, ISIN: DE000HZ55UW3, wurde beim Aktienkurs von 14,39 Euro mit 0,41 – 0,44 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht in drei Monaten eine Rendite von 13,64 Prozent (=50 Prozent pro Jahr), wenn die Deutsche Telekom-Aktie am 16.9.20 auf oder oberhalb des Caps von 13,00 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek