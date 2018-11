Deutsche Telekom – Daumen runter

Die Telekom ist dank Dividende und ziemlicher Langeweile im Chart eigentlich ein guter Kandidat für Derivate. So sehen wir es auch und stellen Ihnen zum Kauf den Bonusund die Aktienanleihevor. Letztere kommt von Vontobel, die übrigens eine neue App draussen haben. Wir haben sie uns angesehen und der Daumen geht hoch. Anders als bei Jefferies. Man hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf “Underperform” mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Die von der EU-Kommission genehmigte Übernahme der niederländischen Geschäfte des schwedischen Anbieters Tele2 durch die Telekom-Tochter T-Mobile NL habe einen nur marginalen Einfluss auf die Geschäftszahlen der Bonner, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.