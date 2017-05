Deutsche Telekom (Daily) - Dreieck gibt den Takt vor

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":



















Im bisherigen Jahresverlauf 2017 pendelte die Aktie der Deutschen Telekom in einerrelativ engen Handelsspanne zwischen 15,63 EUR und 16,66 EUR. Deshalb hatten wir inunserer letzten Analyse des Papiers (siehe „Daily Trading“ vom 24. März) vor allemdie soliden Unterstützungen in Form des Aufwärtstrends seit 2013 (auf monatlicherBasis akt. bei 14,58 EUR) bzw. der verschiedenen Tiefpunkte seit August 2015 zwischen14,06/13,39 EUR betont, die Anlagezertifikateinvestoren bei der Produktauswahl berücksichtigensollten. Ausgehend von dieser langfristigen Betrachtung gestaltet sich die eingangsbeschriebene Pendelbewegung seit Januar im Tagesbereich als Dreieckskonsolidierung(siehe Chart). Vor diesem Hintergrund dürfte ein Anstieg über die bisherigen Jahreshochsbei 16,63/66 EUR neue Kräfte freisetzen. Im Erfolgsfall rückt dann sogar der ultimativeDeckel bei gut 17 ½ EUR (15-Jahres-Hoch) in den Fokus. Gelingt auch der Sprung überdieses Level, wäre gleichzeitig die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausendsvervollständigt, aus der sich immerhin ein kalkulatorisches Anschlusspotential bisin den Bereich von rund 25 EUR ableiten ließe. Die o. g. Jahreshochs bieten sich imAusbruchsfall als Stopp-Loss auf der Unterseite an.