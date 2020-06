Deutsche Telekom: Chartcheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) notierte gestern kräftig im Minus und rutschte unter unsere rote Aufwärtstrendgerade. Jedoch besteht hier noch kein Grund zur Vorsicht, da der Bonner Konzern am vergangenen Freitag Hauptversammlung hatte und die Aktie deshalb gestern ex-Dividende gehandelt wurde (wir haben hier bereits die Trendgerade entsprechend angepasst). Wir halten somit weiter an unserer Position fest und belassen den StopLoss bei 14,32 Euro. Die Telekom zeigt sich heute schon wieder deutlich freundlich bei aktuell 15,01 Euro.

Deutsche Telekom Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.