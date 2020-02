Deutsche Telekom – Chance auf US-Fusion stimuliert!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte heute die Entscheidung über die Fusion der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint fallen. Der Zeitung zufolge ist mit Zustimmung zu rechnen. Die Aktie reagierte bereits darauf und legte in den ersten Handelsstunden über vier Prozent zu.

Der Deutschen Telekom beschert die US-Tochter T-Mobile seit Jahren ein kräftiges Wachstum und steuerte zuletzt auch einen großen Teil zum Gewinn bei. Um dem Wachstum zusätzlich auf die Sprünge zu helfen, unternahm T-Mobile in den zurückliegenden Jahren schon mehrere Fusionsversuche. 2014 scheiterte der erste Fusionsversuch von T-Mobile US und Sprint. Ein Jahr später waren T-Mobile US und der Kabelnetzbetreiber Dish in Gesprächen. Zeitweise wurde auch über ein Zusammengehen mit Comcast spekuliert worden. 2018 machten T-Mobile US und Sprint den nächsten Anlauf. Nachdem alle Kartellzustimmungen vorliegen, entscheidet nun Richter Victor Marrero final über die Fusion. Unter Auflagen würde T-Mobile US/Sprint damit – gemessen an der Kundenzahl – mit AT&T gleichziehen. Verizon bliebe weiterhin die Nummer 1. Die Manager der beiden Fusionspartner schmieden jedoch schon große Wachstumpläne.

Große Pläne

Anfang Dezember 2019 startete T-Mobile US als erster US-Telekomkonzern ein landesweites 5G-Netz. Bei einer Fusion soll das Netz von Sprint schnellstmöglich nachziehen. In den kommenden drei Jahren sollen 40 Mrd. US-Dollar in den Ausbau des 5G-Netzes und neue Geschäftsbereiche investiert werden. Die Dienstleistungen beschränken sich jedoch längst nicht nur auf Mobilfunkkunden. So soll das Breitbandnetz und Internetdienstleistungen erweitert werden. Der neue Konzern soll bis 2021 der viertgrößte Internet-Provider des Landes werden und damit den Kabelnetzbetreibern Konkurrenz machen. Gleichzeitig rechnen die Unternehmen nach drei Jahren mit Synergieeffekten von rund sechs Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die Deutsche Telekom will 42 Prozent am neuen Unternehmen übernehmen. Die Bonner würden damit zu den großen Profiteuren einer Fusion zählen. Kommende Woche wird der Telekomkonzern Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. Möglicherweise gibt es dann weitere Details. Neben dem US-Mobilfunkgeschäft werden Investoren vor allem auf das europäische Festnetz-/Mobilfunkgeschäft sowie der in der Restrukturierung befindlichen T-Systems blicken. Hiobsbotschaften könnten die heutige Erholung dabei schnell wieder wettmachen.

Widerstandsmarken: 15,55/16,25 EUR

Unterstützungsmarken: 14,60/14,95 EUR

Die Aktie der Deutsche Telekom ist heute aus dem seit Mitte Dezember 2019 gebildeten Seitwärtstrend (EUR 14,55/15,00) nach oben ausgebrochen und erreichte mit EUR 15,55 ein vorläufiges Hoch. Gaps werden früher oder später geschlossen. Ob der heute gerissene Gap zeitnah geschlossen wird, ist offen. Unterstützung findet die Aktie weiterhin in dem kurzfristigen Seitwärtstrend. Setzt sich die Aktie im Bereich von EUR 15,50 fest besteht jedoch die Chance einer Erholung bis zum Oktoberhoch von EUR 16,25.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro

Cap (obere Kursgrenze) in Euro

Abstand zur Barriere in %

Finaler Bewertungstag Weitere Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie finden sie …

Deutsche Telekom HZ58MC 28,62 12,50 33,00 18,8 18.12.2020 hier Deutsche Telekom HZ58MA 22,18 13,50 27,00 12,2 18.09.2020 hier

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in EUR

obere Barriere in EUR

Finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HZ5Q9C 4,04 13,00 16,00 17.06.2020 Deutsche Telekom HZ5Q9J 4,90 14,00 17,00 17.06.2020

Investmentmöglichkeiten Bonus-Cap-ZertifikateTradingmöglichkeiten Inline-Optionsscheine a

Weitere Produkte auf die Aktie von Deutsche Telekom finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Deutsche Telekom – Chance auf US-Fusion stimuliert! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).