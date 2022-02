Deutsche Telekom: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) korrigierte nach ihrem 19-Jahreshoch bei 18,92 Euro vom 18.8.21 in den vergangenen Monaten deutlich nach unten. Nachdem die Aktie im Dezember und Anfang Januar um die 16 Euro-Marke pendelte, ging es mit dem Aktienkurs seit Ende Januar wegen der geplanten Fusion des Funkturmgeschäfts mit Vodafone und Orange bis zum 3.2.22 wieder auf bis zu 17,50 Euro nach oben. In weiterer Folge konnte sie das hohe Niveau aber nicht behaupten.

Nach den guten Quartalszahlen von T-Mobile US bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 26,50 Euro JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. starwieder deutlich nach oben. Kann die Aktie wieder Fahrt aufnehmen und in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hoch gesteckten Kursziel zumindest auf 17,75 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 16,50 Euro

Der kurz laufende UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 16,50 Euro, Bewertungstag 14.3.22, BV 1, ISIN: CH1133403407, wurde beim Aktienkurs von 16,98 Euro mit 0,82 – 0,84 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 17,75 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,27 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,2887 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,2887 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV88HG2, wurde beim Aktienkurs von 16,98 Euro mit 0,73 – 0,75 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 17,75 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,46 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,934 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,934 Euro, BV 1, ISIN: DE000PH9Y8D7, wurde beim Aktienkurs von 16,98 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 17,75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,81 Euro (+66 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek