Deutsche Telekom: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) nach einer länger anhaltenden Aufwärtsbewegung am 18.8.21 bei 18,92 Euro auf den höchsten Stand seit 19 Jahren angestiegen war, setzten Gewinnmitnahmen den Aktienkurs unter Druck. In den vergangenen Tagen beschleunigten die allgemeine Marktschwäche sowie der Verkauf eines großen Aktienpaketes durch den Investor Softbank nochmals deutlich. Im frühen Handel des 6.10.21 sackte der Aktienkurs um weitere 4 Prozent auf bis zu 16,77 Euro ab und nähert sich somit dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage an, der sich derzeit bei 16,73 Euro befindet.

Setzt sich der Kursrutsch der T-Aktie in den nächsten Wochen auf das Niveau von Mitte April 2021 im Bereich von 16 Euro fort, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 17 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 17 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 1, ISIN: DE000DF06T94, wurde beim Aktienkurs von 16,77 Euro mit 0,78 – 0,80 Euro gehandelt.

Gibt die Deutsche Telekom-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 16 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,23 Euro (+54 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 17,500 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,500 Euro, BV 1, ISIN: DE000UH25916, wurde beim Aktienkurs von 16,77 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro taxiert.

Fällt die Deutsche Telekom-Aktie auf 16 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,50 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 18,098 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,098 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR9TNK4, wurde beim Aktienkurs von 16,77 Euro mit 1,35 – 1,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Deutsche Telekom-Aktie auf 16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 2,09 Euro (+51 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek