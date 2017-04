Deutsche Telekom: Aufgepasst

Die T-Aktie sammelt Kraft. Gelingt der Ausbruch nach oben, könnten höhere Ziele erreicht werden. Mit einem Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15,50 Euro und Fälligkeit im September kann sich bei steigenden Notierungen eine Chance von mehr als 100 Prozent ergeben. Im Update: Amazon.

Die Aktie der Deutschen Telekom stieg im Dezember und Januar deutlich nach oben an. Dabei erreichten die Notierungen ein Hoch um 16,60 Euro. Dieser Bereich stellt aktuell die Oberseite einer seit Jahresanfang zur Seite verlaufenden Tendenz dar, die als Konsolidierung des vorherigen Anstiegs gewertet werden kann. Zweimal versuchten die Notierungen seitdem den Ausbruch nach oben. Wird nun der dritte Anlauf zum entscheidenden Versuch? Denn gelingt der Aktie der Anstieg über die letzten Hochs um 16,60 Euro, könnte es direkt weiter nach oben bis zu den Hochs von April und November 2015 um 17,60 Euro gehen. Die Unterseite der aktuellen Tendenz besteht dabei am Tief von Anfang Februar bei 15,63 Euro. Das sollte aber nicht unterschritten werden, da sich ansonsten die Sichtweise auf die T-Aktie eintrüben könnte. Ansteigend verläuft auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 15,43 Euro und könnte daher in Kürze zur Verstärkung der Unterseite als Unterstützung dienen. Positiv äußerten sich zuletzt die Analysten der Deutschen Bank und behielten für die Aktie ihre Bewertung mit Kaufen und einem Kursziel von 19,80 Euro bei. Die Analysten von JP Morgan ordneten die Telekom-Aktie mit Übergewichten und einem Kursziel bei 19 Euro ein. Fasst man die genannten Kursziele der Analysen der letzten drei Monate zusammen, ergibt sich auf Sicht von zwölf Monaten ein durchschnittliches Ziel um 17,80 Euro.

Deutsche Telekom (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN DL33U3) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Telekom-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 15,50 Euro und einer Fälligkeit am 13.09.2017 kann eine Rendite von mehr als 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 17,60 Euro steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann auch eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 15,50 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird dann die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 16,53 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 15,60 Euro fallen.