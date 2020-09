Deutsche Telekom-Aktie – Wird das ein Verkaufssignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Markt hat immer Recht! Trotz der überwiegend positiven Beurteilungen von Analysten ist die Aktie der Deutsche Telekom AG in den vergangenen Handelstagen unter Druck gekommen! Damit schlittert die T-Aktie nun an ihre 200-Tage-Linie. Dieser langfristig wirkende gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig bei 14,33 Euro. Der Kurs selbst endete im gestrigen Handel am Mittwoch bei 14,39 Euro! Zudem verläuft an diesem Niveau seit Mitte Juni eine Unterstützungszone! Die Unterkante der wochenlangen Seitwärtsbewegung, die die Titel der Deutsche Telekom AG seit Anfang Juni 2020 ausgebildet haben!

Die jüngsten Tageskerzen selbst sind derzeit negativ zu werten. So zeichnen sich lange schwarze Tageskerzen ab. Die Stimmung ist somit als deutlich eingetrübt zu bezeichnen. Doch Unterstützungen werden auch gern gekauft! Sofern sich daher der Gesamtmarkt wieder erholt von seinen jüngsten Kursverlusten und die Deutsche Telekom-Aktie sich wieder von der 200-Tage-Linie nach oben ablöst, bestünde gar die Chance auf einen neuerlichen Test der letzten Tops!

Noch aber kann keine Entwarnung gegeben werden! Vor allem die hohen Umsätze in der Abwärtsbewegung der letzten Handelstage weist auf das Risiko weiterer Abgaben hin. Vor allem ein Fall unter das Juli-Tief und somit unter 14 Euro wäre ein deutlich negatives Signal. Die Analysten hingegen sind durchaus positiv eingestellt für die Aktie der Deutsche Telekom AG. So erhöhte erst jüngst die DZ Bank den fairen Wert für die Deutsche Telekom-Aktie von 17 auf 19,50 Euro mit Anlageurteil “kaufen”!

Im “Best-Case-Szenario” ist daher auch die aktuelle Abwärtsbewegung lediglich eine sehr kurzfristige Marktbereinigung. Vor allem ein Re-Break der 50-Tage-Linie, die bei 14,98 Euro verläuft, wäre ein deutlich positives Signal für die Anleger aus charttechnischer Sicht!





