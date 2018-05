Deutsche Telekom-Aktie: Kapitalmarkttag - neue Ziele und neue Dividendenpolitik - Kaufen! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":





Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Wie die Deutsche Telekom anlässlich ihres am 24. und 25.05. stattfindenden Kapitalmarkttages gemeldet habe habe, solle der Konzernumsatz im Zeitraum 2017-2021 im Schnitt pro Jahr um 1% bis 2%, das bereinigte EBITDA um 2% bis 4% und der freie Cashflow um ca. 10% steigen. Die Ziele seien deckungsgleich mit den Wachstumsraten, die das Unternehmen bereits für die Jahre 2015-2018 ausgegeben habe und damit eher unspektakulär. Künftig wolle die Deutsche Telekom aber die Dividende an die Entwicklung des bereinigten EPS koppeln, und nicht mehr vom Barmittelzufluss abhängig machen.Das bereinigte EPS solle von rund 1,00 (bisherige Analystenerwartung: 1,09) Euro in 2018 auf ca. 1,20 Euro in 2021 steigen, was Friebel sehr enttäuschend finde, da er bislang für 2019 bereits 1,21 Euro erwartet habe. Die Untergrenze für die Gewinnausschüttung liege weiterhin bei 0,50 Euro/Aktie. Für 2018 sei wie erwartet eine Dividende von 0,70 Euro/Aktie geplant.Impulse für den DAX-Titel erwarte Friebel vom starken Wachstum im US-Geschäft (Wechselkursbelastungen sollten sich im Verlaufe des Jahres stetig reduzieren), der mittelfristigen Erholung im Deutschland- und Europageschäft, dem attraktiven Bewertungsniveau sowie der attraktiven Dividendenpolitik.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel werde von 18,00 Euro auf 17,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,385 EUR +0,53% (25.05.2018, 12:08)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,41 EUR +0,83% (25.05.2018, 12:22)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508WKN Deutsche Telekom-Aktie:555750Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:DTENasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:DTEGFDie Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (25.05.2018/ac/a/d)