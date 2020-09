Deutsche Telekom-Aktie – HAMMER! Das könnte was werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Seit Juni 2020 läuft die Deutsche Telekom-Aktie seitwärts! Innerhalb einer Range zwischen rund 14,5 Euro als Unterstützungszone und einem Widerstandsbereich um 15,5 Euro! Stärkere Rücksetzer an die Unterstützung wurden bislang stets aufgefangen. So wurde auch die 200-Tage-Linie als Unterstützungslinie bestätigt. Diese verläuft gegenwärtig bei 14,34 Euro. In den vergangenen Handelstagen konnte sich die Aktie der Deutsche Telekom AG jedoch eher nach oben orientieren! Die mittel- bis kurzfristig wirkende 50-Tage-Linie wurde hierbei nach oben geknackt und fungiert als weitere Unterstützungslinie innerhalb der Range! Damit steigt letztlich die Chance auf einen dynamischen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung nach oben an. Kurzfristiges Ziel aus Sicht der Chartanalyse wäre sodann der Bereich um 16,80 bis 17 Euro!

Doch dieses eher kurzfristige Ziel aus Sicht der Chartanalyse muss dabei nicht das Ende der Fahnenstange darstellen! Die DZ Bank hat erst jüngst ihr Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie hochgestuft von 17 auf 19,50 Euro. Das Anlageurteil: “kaufen”! Noch deutlich positiver gestimmt ist JPMorgan mit einem Ziel von 23 Euro und der Einschätzung “overweigth”!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

