Deutsche Telekom: Achten Sie auf diese Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Auch die Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) musste im Zuge der Corona Krise in den ersten beiden Märzwochen heftige Verluste erleiden (siehe Chart) und rutschte dabei im Tief bis auf 10,41 Euro ab. Seither hangelt sich die Notierung aber Woche für Woche wieder nach oben! Aus Sicht der Charttechnik lässt sich somit eine Aufwärtstrendgerade einzeichnen, welche bis dato weiter Gültigkeit besitzt. Es bietet sich deshalb an, offene Longpositionen knapp unter diese Linie mit einem StopLoss abzusichern.

Deutsche Telekom

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.