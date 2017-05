Deutsche Sparer mit erheblichen Kaufkraftverlusten

Die Wirtschaft der Euro-Zone hat sich in den vergangenen Quartalen deutlich erholt. Anleger können von einer weiteren positiven Entwicklung beispielsweise mit dem Lyxor ETF auf den STOXX Europe 600 () aus unserer-Liste profitieren. Trotz des Aufschwungs der Wirtschaft macht EZB-Chef Mario Draghi jedoch keinerlei Anstalten, die Geldpolitik allmählich weiter zu lockern. Wie könnten die Sparer noch mehr in die Bredouille kommen?

EZB-Chef Mario Draghi ist immer für eine Überraschung gut: Während viele Investoren mit einer relativ langweiligen Pressekonferenz nach der Sitzung am 27. April gerechnet hatten, sorgte Draghi mit etlichen Aussagen für Kursausschläge beim Euro. Zwar gab Draghi sich zuversichtlich, dass die wirtschaftliche Erholung solide sei und an Breite gewinne, was den Euro anfangs beflügelt hatte. Allerdings machte Draghi einmal mehr klar, dass eine weitere Verschärfung der Geldpolitik für die EZB derzeit kein Thema sei, weil der Inflationsdruck weiterhin gering sei.

Nach Draghis Aussagen gab der Euro gegenüber dem Dollar nach. Zudem stand in der Pressemeldung der EZB, dass sie – falls sich der Inflationsausblick verschlechtern sollte – bereit sei, das bis Dezember 2017 laufende Anleihenkaufprogramm aufzustocken beziehungsweise zu verlängern. Seit April kauft die EZB für netto 60 Milliarden Euro pro Monat Anleihen. Inklusive der alten, auslaufenden Anleihen, die in neue umgetauscht werden, beläuft sich das Volumen auf rund 70 bis 75 Milliarden Euro monatlich.

Damit tut Draghi weiterhin alles, um die Zinsen unten zu halten. Zwar sind die Zinsen für einjährige Bundesanleihen seit Mitte Februar etwas gestiegen. Dennoch liegen sie mit minus 0,75 Prozent nicht weit vom Rekordtief von minus 0,95 Prozent von Ende Februar entfernt. Das und der jüngste Anstieg der Inflation sorgt für erheblichen Druck auf die Sparer. Die Inflation war in Deutschland im April von 1,6 Prozent auf 2,0 Prozent gestiegen. Damit liegt der Realzins – er wird berechnet, wenn man von den nominellen Zinsen die Inflationsrate abzieht -, derzeit bei minus 2,75 Prozent. So stark sinkt der Wert jeden Euros.

Dabei bieten sich in der aktuell guten Situation an den Finanzmärkten auch viele interessante Möglichkeiten für Anleger als Alternative zum klassischen Sparen. In unserer ISIN-Liste finden sich neben ausgesuchten Aktienanleihen auf Unternehmen (zum Beispiel auf die Lufthansa mit der WKN PR5QT9 und einem Kupon von 12 Prozent!) auch interessante Produkte auf Indizes, zum Beispiel ein Inline Optionsschein auf den DAX mit der WKN HU9UA2 (Barriere 10.400 – 13.600). Handeln können Sie diese und weitere Produkte kostengünstig beim Online Broker DEGIRO.

Wie es für die Sparer weitergeht und welchen Einfluss die Politik der neuen US-Administration auf die Zinsen hat, schauen wir uns im zweiten Teil an.

Mit dem Einfluss der US-Wirtschaftspolitik auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung beschäftigen wir uns auch wieder in unseren Webinaren diese Woche.

