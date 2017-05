Deutsche Sparer – Ausweg aus der 436 Milliarden Falle

Die Nullzinspolitik der EZB kostet die deutschen Sparer 436 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt die DZ-Bank in einer aktuellen Berechnung, die der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.) vorliegt. Die Experten der Bank haben aus Daten der Bundesbank und anderen offiziellen Statistiken berechnet, wie stark die Zinseinbußen ausfallen, die die Deutschen durch die lockere Geldpolitik seit 2010 hinnehmen mussten.

Als Vergleichszeitraum dienten ihnen die Jahre 1998 bis Ende 2008. Ergebnis: In den Jahren 2010 bis 2016 entgingen den Deutschen Zinseinnahmen in Höhe von rund 344 Milliarden Euro – in diesem Jahr werden nach Schätzungen der DZ Bank noch einmal 92 Milliarden Euro hinzukommen

Wer einen Teil seines Depots sicher anlegen möchte, hat mit Tagesgeld oder Festgeld nur maue Alternative. Eine Option sind festverzinsliche Anleihen – die IKB emittiert zum 27.06 eine Inflationsanleihe sowie vier festverzinsliche Anleihen unterschiedlicher Laufzeit. Die Anleihen können bis einschließlich 23. Juni 2017, 13:00 Uhr ab einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Nach der Emission können Anleger die Anleihen im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie im Primärmarkt der Düsseldorfer Börse handeln.

Inflationsanleihe: fester Mindestzins plus Inflationsrate

Die fünfjährige IKB Inflationsanleihe 06/2022 bietet Anlegern im ersten Laufzeitjahr eine feststehende Zinszahlung von 1,25 % p.a. Ab dem zweiten Laufzeitjahr besteht der Kupon für die weitere Laufzeit aus einem fixen Zins von jährlich 0,50 % zuzüglich der Inflationsrate. Bestimmt wird diese anhand der prozentualen Veränderung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren (HVPI ex Tabak) für die Euro-Zone im jeweiligen jährlichen Beobachtungszeitraum. Den Nennbetrag der Anleihe erhalten Anleger zum Laufzeitende zurückgezahlt.

Stufenzinsanleihen: mit jedem Laufzeitjahr steigende Kupons

Bei der dreijährigen IKB Stufenzinsanleihe 06/2020 steigen die jährlichen Zinszahlungen von 1,10 % im ersten Laufzeitjahr auf 1,35 % im dritten Laufzeitjahr an. Mit der IKB Stufenzinsanleihe 06/2025 erhalten Anleger Kuponzahlungen, die im Verlauf der achtjährigen Laufzeit um jährlich 0,15 % ansteigen: Beginnend bei 1,55 % p.a. im ersten Laufzeitjahr steigern sich die Kupons so auf 2,60 % p.a. im achten Laufzeitjahr. Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt bei beiden Stufenzinsanleihen zum Laufzeitende.

Festzinsanleihe: jährlich konstante Zinszahlungen in Euro oder US-Dollar

Mit der IKB 1,65 % Festzinsanleihe 06/2022 erzielen Anleger während der fünf Laufzeitjahre feststehende jährliche Kupons von 1,65 %. Der Nennbetrag wird Anlegern zum Laufzeitende zurückgezahlt. Innerhalb der dreijährigen Laufzeit bietet die IKB 3,15 % USD Festzinsanleihe 06/2020 Anlegern Zinszahlungen von jährlich 3,15 % in US-Dollar. Auch den Nennbetrag zum Laufzeitende erhalten Anleger in US-Dollar zurückgezahlt.

Dr. Klaus Bauknecht, Chefvolkswirt der IKB: „Die sich weiter festigende Konjunktur in der Euro-Zone und Erwartungen eines nachhaltigen Anstiegs in der Inflationsdynamik geben der Europäischen Zentralbank Raum für eine mögliche Zinswende. Doch die EZB wird an ihrer aktuellen Geldpolitik festhalten, bis sich die Inflations- und Wachstumserwartungen nachhaltig bestätigt haben.“

Jörn Schiemann, Leiter Privatkunden und Anlageprodukte bei der IKB: „Anleger und Sparer sehen sich auch weiterhin einem schwierigen Investitionsumfeld ausgesetzt: Anhaltend niedrige Zinsen und die gestiegene Inflation in der Euro-Zone lassen Realrenditen dahinschmelzen. Mit unserer Inflationsanleihe bieten wir Anlegern die Möglichkeit, einen schleichenden Wertverlust auszugleichen.“

Übersicht der Anleihen in Zeichnung

Produkt WKN Zinssatz p.a. Fälligkeit IKB Inflationsanleihe 06/2022 A2E4P4 Jahr 1: 1,25 %

Jahr 2-5: 0,50 % +

prozentuale jährliche Veränderung des HVPI ex Tabak für die Euro-Zone im jeweiligen Beobachtungszeitraum;

mindestens 0,50 % 27.06.2022 IKB Stufenzinsanleihe 06/2020 A2E4P2 Jahr 1: 1,10 %

Jahr 2: 1,20 %

Jahr 3: 1,35 % 27.06.2020 IKB Stufenzinsanleihe 06/2025 A2E4P3 Jahr 1: 1,55 %

Jahr 2: 1,70 %

Jahr 3: 1,85 %

Jahr 4: 2,00 %

Jahr 5: 2,15 %

Jahr 6: 2,30 %

Jahr 7: 2,45 %

Jahr 8: 2,60 % 27.06.2025 IKB 1,65 % Festzinsanleihe 06/2022 A2E4P1 1,65 % 27.06.2022 IKB 3,15 % USD Festzinsanleihe 06/2020 A2E4P5 3,15 % in US-Dollar 27.06.2020

*Der Ausgabeaufschlag entfällt, wenn Anleihen über das IKB Depot gezeichnet oder gekauft werden.

Quelle: FAZ, IKB